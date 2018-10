Dodgers de Los Ángeles vapulearon a unos novatos Bravos de Atlanta

Los Dodgers de Los Ángeles ganaron el primer encuentro de la Serie Divisional a los Bravos de Atlanta con un marcador de 6 – 0, en el cual predominó la fuerza y la buena presentación de su lanzador abridor Hyun-jin Ryu.

El surcoreano Ryu se mostró dominante al haber lanzado siete entradas, en las que ponchó a ocho bateadores y permitió cuatro imparables.

Joc Pederson, jardinero de Los Ángeles, estrenó la pizarra al conectar un cuadrangular en el primer inning. Aunque para la segunda entrada seguiría la fiesta de batazos largos, puesto que Max Munci conectó un vuelacercas por el jardín central para remolcar a Pederson y Justin Turner.

La fuerza la siguió demostrando el campeón de la Nacional de la temporada pasada. En el sexto capítulo, Kiké Hernández se voló la barda para poner el marcador 5 – 0 y en el octavo el juego recibió su sexta y definitiva carrera.

Atlanta solo conectó seis indiscutibles, los cuales fueron de los jugadores más veteranos del equipo, Ender Inciarte, Freddie Freeman, Nick Markakis, Tylers Flowers, Charlie Culberson y un joven jugador que no entra en la categoría de veterano, Ozzie Albies.

Los Dodgers son los favoritos para llegar a la Serie Mundial y han tenido un buen inicio de serie, en la cual mostraron que podrían repetir el campeonato contando con su ofensiva y su buen picheo.

