Dodgers insisten ante los Piratas para adquirir a Felipe Vázquez

Los Dodgers de Los Ángeles no han digerido la negativa de los Piratas de Pittsburgh respecto a la posibilidad de pactar un cambio que involucre al cerrador venezolano Felipe Vázquez, de acuerdo con un nuevo reporte de prensa revelado este miércoles.

Jon Morosi, periodista de FOX Sports y MLB Network, aseguró que los bucaneros están decididos a exigir al menos a dos de los mejores prospectos de los esquivadores, en caso de que las conversaciones puedan avanzar.

Ken Rosenthal, compañero de Morosi, informó hace casi dos semanas que los californianos deseaban sumar a Vázquez, para blindar el octavo inning y convertirlo en el preparador de su cerrojo Kenley Jansen.

Neal Huntington, gerente general de los filibusteros, salió al paso ante la prensa de la Ciudad de los Tres Ríos, asegurando, días después, que el nativo de San Felipe no estaba en venta y que el deseo de esa divisa era verlo salvando juegos en los playoffs de esta y futuras zafras.

El contrato del Yaracuyano incluye pagos por 22 millones de dólares en cuatro torneos y abarca hasta 2021.

Morosi citó a los cuatro principales valores emergentes de los Dodgers, incluyendo al criollo Keibert Ruiz, el número uno de esa organización y prospecto número uno entre los catchers de las Ligas Menores.

Indicó que, en caso de cambiar de opinión, los Piratas pedirán al menos a dos entre Ruiz, Gavin Lux, Dustin May y Will Smith para iniciar las negociaciones. Agregó el reportero que, incluso así, una de sus fuentes le indicó que Pittsburgh no se decide a vender.