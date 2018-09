David Wright ha anunciado su retiro al final de la temporada

David Wright, tercera base de los Mets de Nueva York, anunció que posiblemente está será su última temporada como jugador activo. El equipo de los Mets lo subieron a las Grandes Ligas para que juegue “por última vez” en el City Field.

Wright, quien no juega desde la temporada de 2016, estará en el penúltimo encuentro de la temporada regular de este 2018.

Sin embargo, el jugador ha declarado que “por la manera cómo me siento ahora y por todo lo que los doctores me han dicho, no voy a mejorar” así mismo comentó “así que no lo veo como una posibilidad”.

“Capitán America” tiene un promedio de por vida en Las Mayores de .296, con 242, 970 carreras impulsadas, 949 anotadas y 196 bases robadas.

Con información de Lasmayores