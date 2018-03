Danry Vásquez declaró tras difusión de video en el que agrede a su novia

El pelotero venezolano Danry Vásquez reaccionó ante la controversia generada por la difusión de un video en el que fue captado cuando golpeaba a su ahora ex pareja en 2016.

Consideró este jueves ante los medios de comunicación que el hecho de que se haya autorizado la difusión del video, publicado por la fiscalía de Corpus Christi, en Texas, le hizo daño a su familia.

"Esto no es un error de padres. Mi familia siempre ha estado unida, en conjunto. Yo nunca he visto esto en mi casa", comentó sobre la agresión que le propinó a su ex novia. "Fue un momento de ira y que no lo justifico", agregó.

Al desestimarse el caso, el toletero de 24 años de edad cumplió con las condiciones establecidas en el acuerdo de culpabilidad, pero Lancaster Barnstormers, de la Liga del Atlántico, lo despidió después de que el video se hizo viral.

"Siento que ya lo que hizo el estado de Texas, para yo poder salir bien de eso, fue más que suficiente. No tuve contrato en Estados Unidos, me negaron muchas visas y me cerraron muchas puertas", evaluó.

Los Tiburones de La Guaira, club al que pertenece el mirandino en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, todavía no han tomado una decisión con respecto al caso.