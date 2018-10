Cuerpo de lanzadores de los Leones recibió dos brazos de lujo

Si de algo ha gozado el conjunto de los Leones del Caracas en las dos primeras semanas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en su edición 2018-2019, ha sido de buen picheo. El cuerpo de lanzadores felinos se ha exhibido como uno de los más dominantes en el circuito, con todo y que en un juego (contra Bravos) fueron castigados con 14 carreras. Pero ha sido esa sola la mancha en el registro de los monticulistas capitalinos, que se han visto bien incluso en las derrotas.

El refuerzo dominicano Manny Correa ha sido el único que ha desentonado con sus actuaciones, e incluso ayer fue sacado del roster capitalino. Antes del primer careo frente a los Navegantes del Magallanes, se presentó en el Estadio Universitario el derecho estadounidense Matt Pearce, así como también el venezolano Miguel Socolovich.

Ambos serpentineros estuvieron trabajando diferenciados de sus compañeros para reacondicionar sus físicos antes de entrar en acción a mediados de la próxima semana, de acuerdo con sus propias palabras.

“Como desde agosto ya tenía visualizado participar en una liga invernal. No tuve tantos innings y me pareció esta una buena oportunidad para lanzar. Me hablaron muy bien de los Leones, así que tomé la decisión de venir y estar donde quería estar”, manifestó Pearce, quien este año trabajó en la sucursal Doble A de los Cardenales de San Luis.

El manager Mike Rojas tiene planificado usar a Pearce en la rotación de abridores una vez esté listo. El papel de iniciador no le es ajeno, ya que este año realizó 10 aperturas en ligas menores, en las que dejó récord de 0-7 y 5.40 de efectividad.

“Soy un lanzador que no usa primordialmente el recurso del ponche. Para mí lo importante es sacar outs y llegar lo más lejos posible” explicó el foráneo, que reconoció que nunca había tenido la oportunidad de salir de Estados Unidos.

Socolovich, por su parte, aprovechó el día para realizar una corta sesión de bullpen, y espera ponerse a disposición del cuerpo técnico en un lapso no mayor de diez días.Otra de las novedades de los felinos, aunque no estuvo presente, fue la contratación del tercera base dominicano Isaías Tejeda, quien llegará al país el lunes. Tejeda ya conoce la liga, pues en la zafra anterior reforzó a los Tiburones de La Guaira.