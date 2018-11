Cuatro venezolanos obtuvieron el Bate de Plata en las Grandes Ligas

Cuatro beisbolistas venezolanos fueron ganadores del Bate de Plata, premio que se les otorga a los mejores bateadores de cada posición del campo en la Liga Nacional y Americana.

Los cuatro toleteros que obtuvieron el galardón son Salvador Pérez, cátcher de Kansas City; José Altuve, segunda base de Houston; David Peralta, jardinero de Arizona, y el pitcher de Colorado, Germán Márquez.

Altuve obtuvo el quinto Bate de Plata en su colección, mientras que el receptor Pérez lo recibió por segunda vez. Por primera vez en la historia, un pelotero se llevó dos Bates de Plata el mismo año.

J.D. Martínez consiguió el trofeo como bateador designado y jardinero de los Medias Rojas de Boston. Un total de 10 toleteros latinoamericanos ganaron el premio.

Esta es la lista de los ganadores al Bate de Plata:

LIGA AMERICANA

C: Salvador Pérez, Reales

1B: José Abreu, White Sox

2B: José Altuve, Astros

3B: José Ramírez, Indios

SS: Francisco Lindor, Indios

OF: Mookie Betts, Medias Rojas

OF: Mike Trout, Angelinos

OF/BD: J.D. Martínez, Medias Rojas

LIGA NACIONAL

C: J.T. Realmuto, Marlins

1B: Paul Goldschmidt, Diamondbacks

2B: Javier Báez, Cachorros

3B: Nolan Arenado, Rockies

SS: Trevor Story, Rockies

OF: Christian Yelich, Cerveceros

OF: David Peralta, Diamondbacks

OF: Nick Markakis, Bravos

P: Germán Márquez, Rockies

Con información de Los Mayores.com