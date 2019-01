Craig Stem: “Yo sólo hago caso a lo que me piden mis catchers”

El derecho Craig Stem, que ha lanzado en blanco en sus últimos 18.2 innings, incluyendo 3.1 entradas sin hits este el martes, ante los Caribes de Anzoátegui, resta mérito a su propio esfuerzo y otorga el crédito de su éxito a los receptores de los Leones del Caracas.

Stem resultó decisivo para que los melenudos cortaran la seguidilla de nueve victorias que la tribu tenía en el difícil estadio Chico Carrasquel, apagando el fuego en el quinto acto, cuando los orientales amenazaban con tomar la delantera, y convirtiéndose en el puente que llevó el duelo al noveno pasaje, al cerrador Miguel Socolovich.

Nadie se le embasó al estadounidense

“Lancé dos veces en este estadio durante la ronda eliminatoria y no quise cambiar nada de lo que hice antes, simplemente”, le dijo al periodista Marcos Grunfeld y otros reporteros, tras bajarse de la lomita. “Conozco mis fortalezas, sé cuáles son mis puntos fuertes y trabajo con base en eso. No me alejo de ese plan. Sólo si las cosas no funcionan, hago los ajustes que sean necesarios”.

Reconoció la labor en equipo que ha hecho para convertirse en el brazo principal de los metropolitanos.

“Ramón Cabrera y Anderson De La Rosa hacen un gran trabajo”, indicó sobre sus receptores. “Confío en ambos. Ellos bajan los dedos, hacen sus señas y yo les hago caso. Lanzo lo que me piden y hasta ahora ha funcionado”.

Stem no permite carreras limpias desde el 22 de diciembre. Luego de eso, ha aparecido en tres duelos de la ronda eliminatoria, en cinco del primer playoff y en los primeros tres de la semifinal, incluyendo 5.2 pasajes entre domingo y martes.

“En el pasado lo he hecho mucho”, sostuvo sobre tan repetido esfuerzo. “Este año, en liga independiente, lancé una vez en cinco de seis juegos. Es algo para lo que me entreno y que disfruto”.

El manager Mike Rojas también. En Puerto La Cruz, después de verle sacar siete outs, le preguntó si podía ir un inning más. Al oír la respuesta afirmativa, el piloto soltó: “Pues ve por ellos”. Y Stem mantuvo su dominio por tres outs más.

Apenas el 7 de enero le pisaron el plato, durante esta buena racha, a pesar de que esa vez lanzó sin hits y no dio boletos. Aquella rayita fue inmerecida.