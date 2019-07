Continúa la incertidumbre tras muerte de Tyler Skaggs

La muerte de Tyler Skaggs, lanzador de los Angelinos de Anaheim, sigue sin aclararse a pesar de que la policía y las Grandes Ligas continúan en la búsqueda de la causa del fallecimiento.

El equipo se encontraba de gira por Texas, cuando Skaggs fue encontrado en su habitación del hotel por las autoridades del condado. La única información que han revelado es que el serpentinero no se quitó la vida y confirmaron que no se había cometido delito alguno en la habitación. Sin embargo, la causa de la muerte no ha sido determinada.

Las novenas de Anaheim y Rangers de Texas pospusieron el juego para guardarle luto al jugador, a quien casualmente le tocaba lanzar en ese compromiso.