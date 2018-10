Cerveceros de Milwaukee ganó el primero de la Serie de Campeonato

Cerveceros de Milwaukee triunfó en el primer duelo de la Serie del Campeonato, al ganarle 6-5 a Dodgers de Los Ángeles, este viernes en el Miller Park.

La ofensiva de los Cerveceros castigó al abridor Clayton Kershaw, quien no contó con la ofensiva y con la buena defensiva de sus compañeros.

Kershaw fue extraído del compromiso en el cuarto inning, permitiendo seis indiscutibles, cinco carreras, cuatro limpias, dos pasaportes y dos ponches.

Los bates de los venezolanos fueron explosivos, Jesús Aguilar conectó un cuadrangular en el sexto inning, el cual marcó la carrera de diferencia en el encuentro. Por su parte, Orlando Arcia ligó de 4 – 1 con una anotada, Manny Piña de 2 – 1 con dos empujadas y una anotada, y Hernán Pérez que conectó un fly de sacrificio para remolcar una rayita.

Sin embargo, la ofensiva de los Dodgers reaccionó tarde, en la novena entrada colocaron la carrera del empate en tercera base y con Justin Turner en el box de bateo. Aunque terminaría entregando el último out por la vía del ponche y los Cerveceros celebrando su primera victoria de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

