Cerveceros de Milwaukee ganaron el primero de la Serie Divisional

Los Cerveceros de Milwaukee sumaron su primera victoria en la Serie Divisiona ante Rockies de Colorado, luego de imponerse este jueves con marcador de 3 – 2 en el Miller Park.

El conjunto espumoso tuvo una buena actuación de su cuerpo de lanzadores, que solo permitieron un indiscutible hasta la novena entrada.

Por su parte, el venezolano Antonio Senzatela, lanzador de Colorado, permitió dos carreras limpias que fueron producto de un cuadrangular de Christian Yelich en la tercera entrada.

Aunque el compromiso no recibió más carreras en la pizarra y todo se inclinaba hacia el lado de los Cerveceros, no fue hasta la novena entrada en la cual los dirigidos por Bud Black tuvieron un despertar ofensivo, guiado por el criollo Gerardo Parra, quien entró como bateador emergente, conectó un sencillo y anotó luego de un hit de Charlie Blackmon para poner el juego por la mínima.

Nolan Arenado fue el encargado de poner la paridad, puesto que con un elevado de sacrificio traería a Garret Hampson a la registradora.

Sin embargo, la reacción del conjunto rocoso no pudo detener el ímpetu de Milwaukee y, tras montar una grave amenaza, Mike Moustakas dio el indiscutible final para que anotara la carrera de la victoria y le diera el triunfo a Milwaukee.

Los Cerveceros siguen embriagados de victorias, puesto que han demostrado ser un equipo aguerrido y que podrían voltearte un juego con cualquier parte del lineup.

