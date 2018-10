Cerveceros de Milwaukee ganaron el juego 163 y son Campeones de División

De la mano de los venezolanos Jhoulys Chacín y Orlando Arcia, los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la División Central de la Liga Nacional tras imponerse 1-3 ante los Cachorros de Chicago.

Chacín lanzó 5.2 innings, permitió un cuadrangular, abanicó a tres bateadores y otorgó dos boletos.

Por su parte, Arcia conectó cuatro indiscutibles en cuatro turnos al bate, anotó en dos ocasiones para abrir el marcador y poner arriba a su equipo. Además, llegó a siete juegos consecutivos dando hit.

Mientras que el también venezolano Jesús Aguilar ligó de 4-1 y asistió en una jugada a la defensiva.

Christian Yelich, quien estuvo peleando por la Triple Corona en este juego extra, fue el responsable de llevar al plato a Arcia en la tercera entrada. Más adelante, en la octava entrada, Lorenzo Cain conectaría sencillo y anotaría el campocorto criollo por segunda ocasión en el partido.

Ryan Braun se encargó de poner la tercera carrera y definitiva del compromiso.

Los Cerveceros tuvieron una temporada regular en la que no dejaron ningún cabo suelto, pelearon en cada uno de los 163 compromisos y en el partido de este lunes demostraron el buen beisbol que han estado jugando.

BRAUNY! His single in the 8th adds another and the Crew now leads 3-1. #ThisIsMyCrew #OurCrewOurOctober pic.twitter.com/sgnSks6jQ1