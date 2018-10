Cerveceros de Milwaukee barrieron a Rockies de Colorado

Cerveceros de Milwaukee logró eliminar a Rockies de Colorado tras barrer la serie en tres juegos de la mano de los venezolanos que habitan en el equipo.

Milwaukee le debe su pase a la Serie del Campeonato al cuerpo de lanzadores, puesto que solo toleraron dos carreras y 14 indiscutibles en 18 innings. Sin embargo, consiguieron 13 carreras y 28 imparables en la misma cantidad de innins jugados.

La ofensiva estuvo comandada por Erik Krats, receptor del equipo, quien dejó un average de .625.

Mike Moustakas, tercera del conjunto, dejó un promedio ofensivo de .364 y con dos carreras impulsadas y dos anotadas.

Christian Yelich, jardinero izquierdo, quien está postulado para el premio Jugador Más Valioso, dejó un average de .250, con dos carreras fletadas, cuatro anotadas y un jonrón.

Por otro lado, el cuerpo de relevista en colectivo estuvo efectivo a la hora de cumplir con su labor.

Los serpentineros más destacados fueron:

Jhoulys Chacín, venezolano abridor, en su apertura dejó una linea de 5.0 entradas lanzadas, tres hits permitidos y la misma cantidad de boleto, dejando a sus rivales con un average de .167.

Joakim Soria, relevista del conjunto, ha trabajado en todos los partidos contra los rocosos y pudo abanicar a cinco bateadores y le ha llegado a base un solo bateador.

Corey Knebel, relevista del equipo, trabajó en cada uno de los encuentros y dejó una efectividad de 0.00 y una línea perfecta de cero embazados, cero carreras y abanicó a cuatro bateadores.

En último encuentro contra el conjunto de Colorado, el equipo contó con la fuerza criolla.

Jesús Aguilar conectó su primer cuadrangular en postemporada, que a la vez fue su primer hit. Aguilar aprovechó los envíos de su compatriota Germán Márquez para depositarla en las gradas del jardín izquierdo colocando el compromiso 2-0.

Aunque en el noveno inning, Orlando Arcia bateó un cuadraungular por el jardín izquierdo demostrando tener un despertar ofensivo que le podría dar la titularidad con el conjunto espumoso en esta postemporada.

El conjunto de Cerveceros de Milwaukee se le olvidó lo que es perder y desde que entraron a jugar los playoff han demostrado que son un equipo digno para disputar la Serie de Campeonato de su liga e inclusive llegar a jugar en la Serie Mundial.

It’s raining in more ways than one at Coors Field. #OurCrewOurOctober pic.twitter.com/3KG9BmoBf9