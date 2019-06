Carlos Subero: ¨Era un sueño dirigir a la selección¨

El venezolano Carlos Subero, coach de Cerveceros de Milwaukee, fue nombrado el pasado miércoles mánager de la selección nacional de beisbol, que competirá en la Premier 12. Un torneo que reúne a los primeros 12 países que están en el ranking mundial de la WBSC.

Subero comentó en una exclusiva para El Nacional, que siempre quiso dirigir la delegación de Venezuela. El timonel ya había estado presente en un torneo internacional, pero de equipos, como lo es la Serie del Caribe. Además el criollo es el mánager más joven en ganar ese torneo (Leones del Caracas 2006).

šEstoy bien contento, alegre, agradecido con Dios por haberme dado esta oportunidad. Era un sueño poder dirigir a la selección, como se diría en criollo, esto es algo que no tiene precioš, expresó Subero.

Por otro lado, el roster no ha podido ser elaborado entre la gerencia y el mánager, puesto que, en palabras del caraqueño, šparece que no se permiten peloteros que estén en el roster 40. Una vez que se confirme, podemos sentarnos a ver quiénes podrían conformar el rosterš. No obstante, el combinado Vinotinto ya tiene claro en donde se prepararán en octubre (México), un mes antes de salir a Taiwán.

El estratega aseveró que es una bendición estar en la posición de tener la posibilidad de decir presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y reafirmó que siempre se siente presión cada vez que se compite. šEsa presión precisamente es el combustible diario cuando uno sale a competir contra el adversarioš, agregó.

Venezuela se encuentra en un grupo difícil, se podría decir que le tocó el grupo de la muerte. Japón, China Taipéi y Puerto Rico, son los que conforman esa cuadrilla que el coach de Milwaukee considera que será bien reñido cada partido.

šJugar con los equipos asiáticos y con Puerto Rico, quienes vienen de tener éxito en sus últimas campañas internacionales, siempre son equipos difíciles por lo que va ser una competencia bastante reñidaš. Además, el mandamás alegó que los peloteros que están buscando, son jugadores que sean aguerridos y que defiendan la camiseta al 100%.

La competencia comenzará el próximo 2 de noviembre y se terminará el 7 del mismo mes. La delegación criolla debutará el 5 de noviembre contra la selección de Japón en el Taoyuan International Baseball Stadium.