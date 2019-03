A CarGo ya lo extrañan en Colorado

Diez temporadas pasó Carlos González repartiendo batazos en el Coors Field de Denver. Allí se hizo jugador y hombre. Pero todo tiene su final y el sábado el zuliano le dijo adiós a la ciudad y al equipo de sus amores, los Rockies de Colorado. Ahora estará en la Liga Americana con los Indios de Cleveland.

CarGo es uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia y los números lo demuestran. Participó en 2.247 compromisos (segundo en ese rubro). Conectó 227 bambinazos(4to mejor registro). Dio 1.330 hits (tercero en la lista). Fletó a 749 compañeros(4to también en el casillero) y tuvo 5.069 apariciones en el plato(segundo en el orden).

“Es uno de los mejores jugadores en la historia de los Rockies y siempre me hizo sentir cómodo. Me dejaba ser yo mismo y me ayudaba con consejos sobre los lanzadores y la defensa en los jardines”, recordó David Dahl. “Era una gran persona en el clubhouse. Definitivamente, lo vamos a extrañar”.

“Sigue siendo alguien con mucho potencial”, dijo Charlie Blackmon, quien ahora cubrirá el jardín derecho. “CarGo sigue siendo joven. Es fuerte, ágil y tiene la habilidad de hacer muchas cosas en el terreno. Espero que le vaya bien y estoy feliz de que haya conseguido equipo”.

González, al igual que la temporada pasada, firmó con su nuevo equipo a pocos días de comenzar la temporada. Esta vez es un contrato de ligar menor y de hacer el equipo recibirá apenas 2 millones de dólares, un monto aún inferior si se le compara con los 8 que ganó con Colorado en 2018.

Hoy estaba previsto que fuera sometido a los exámenes médicos respectivos en el complejo primaveral del equipo ubicado en Arizona. Es probable que no esté en el roster inaugural del equipo para el 28 de marzo cuando la tribu se enfrente con los Mellizos de Minnesota en el Target Field.