El caraquista Jeffrey Báez es líder bate en las granjas de Arizona

El jardinero Jeffrey Báez mantiene su rendimiento ofensivo en Doble A y se acreditó la distinción del Caraquista de la Semana por ser el toletero de mayor consistencia en el período comprendido entre el 29 de abril y el pasado domingo 5 de mayo.

Báez fue el mejor en promedio al bate con .353 puntos en la última semana entre los bateadores caraquistas. El slugger disparó par de cuadrangulares, conectó un doble, remolcó tres carreras y anotó en par de oportunidades. El jardinero se embasó en todos los compromisos que disputó.

Desde el inicio de la campaña Báez ha sido consistente con su ofensiva y es uno de los jardineros mejores conceptuados en las granjas de Arizona, organización a la que llegó este año. Su bateo oportuno lo ubican como líder bate de su equipo (.330 AVG) y líder en carreras remolcadas (18 RBI).

Por otra parte, el lanzador derecho Anthony Castro destacó entra los lanzadores melenudos. El serpentinero de 24 años de edad, quien pertenece a los Tigres de Detroit (AA), sumó su primera victoria de la campaña luego de trabajar cinco entradas completas en blanco y propinar seis ponches.

Castro trabajó al inicio de la campaña desde el bullpen, pero esta semana realizó apenas su segunda apertura en la zafra y se apuntó su presentación más larga (5.0) junto a la mayor cantidad de abanicados (6K) en una salida.

El también lanzador Felipe Vázquez sumó 3 salvados la semana pasada en cuatro apariciones, siendo uno de los brazos más efectivos de toda la gran carpa. El cerrador de los Piratas de Pittsburg propinó 6 ponches en un total de cuatro entradas de labor en éste período.

Estreno en el montículo. Los infielders José Rondón y Rafael Narea se estrenaron la semana pasada como lanzadores con sus respectivos equipos.

Rondón lanzó en el noveno inning cuando los Medias Blancas de Chicago estaban abajo en la pizarra por diferencia de cinco carreras frente a los Medias Rojas de Boston. El infielder sorprendió en la lomita con sus envíos que alcanzaron las 59 MPH y logró retirar la entrada sin permitir anotaciones.

"Ya el Caracas tiene nuevo cerrador", bromeó desde Estados Unidos. "Me gustó y me recordó un poco a cuando jugaba Criollitos, pero no lancé muy duro".

Por su parte, el infielder Rafael Narea (South Bend, clase A, Cachorros de Chicago) también cambió su posición defensiva para subir la lomita el pasado jueves 2 de mayo. El campocorto permitió tres carreras en una entrada de labor.