Cafecito Martínez firmó extensión de contrato con San Luis

Luego de que se especulara en la temporada muerta con su salida, el venezolano José "Cafectio" Martínez firmó este sábado una extensión de contrato de dos años a cambio de 3,25 millones de dólares con los Cardenales de San Luis.El monto del pacto pudiera incrementarse debido a los incentivos por rendimiento.

El trato entre las partes se aceleró después de que el criollo recibiera importantes ofertas para jugar en la pelota de Japón. Aunque aún no tiene un lugar seguro en la alineación de los pájaros rojos, los ejecutivos del equipo decidieron apostar por la continuidad del varguense, quien en 2018 fue uno de los mejores con el bate. Dejó una línea ofensiva de .305/364/.457 con 17 jonrones y 83 carreras remolcadas en 152 compromisos.

"No sé en que posición voy a jugar este año ni en dónde encajaré, pero sabía que quería seguir con los Cardenales este año. No digo esto por decirlo. Me siento bien aquí", dijo Martínez de acuerdo a la periodista Jenifer Langosch, de MLB. com.

San luis se reforzó para este 2019 con Paul Goldschmidt, quien se hará cargo de la primera base y el jardín derecho parece destinado a Dexter Fowler, quien apenas participó en 90 jugos la zafra anterior.