Bob Abreu rindió homenaje a su Guante de Oro

El ex beisbolista venezolano Bob Abreu rememoró en las redes sociales el día que fue galardonado con el Guante de Oro en las Grandes Ligas.

El "Come Dulce" compartió este viernes, en su cuenta de Twitter, una foto en la cual se le ve atrapando una pelota en los jardines, cuando jugaba para los Filis de Filadelfia.

"Un día como hoy, en 2005, gané el Guante de Oro. Es un premio del cual me siento muy orgulloso, pues el trabajo por años con mi defensa dio sus frutos", escribió Abreu.

El aragueño vistó la camiseta de siete equipos en Las Mayores: Astros de Houston, Filis, Yankees de Nueva York, Angelinos de Los Ángeles, Dodgers de Los Ángeles y Mets de Nueva York.

También asistió a dos Juegos de las Estrellas (2004 y 2005), ganó un Bate de Plata (2004) y fue el ganador del Derby de Jonrnes de 2005.

Un día como hoy en 2005, gané el Guante de Oro. Es un premio del cual me siento muy orgulloso, pues el trabajo por años con mi defensa dio sus frutos. / On this date in 2005, I won the Gold Glove Award. It’s an achievement that I’m very proud of. It was worth all the hard work. pic.twitter.com/R6u4G6gTjT