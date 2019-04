EE UU bloquea acuerdo de Grandes Ligas para contratar peloteros cubanos

El gobierno de Donald Trump anuló este lunes el histórico acuerdo entre la Major League Baseball (MLB) y la Federación Cubana de Beisbol (FCB) que permitía a los peloteros cubanos firmar con equipos estadounidenses sin necesidad de desertar.

El acuerdo no podrá seguir en pie luego de tres años de negociación, debido a que este se basó en una interpretación errónea del anterior gobierno de Barack Obama, en la que la FCB no era parte del gobierno comunista de Cuba.

John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, criticó este domingo en Twitter el acuerdo, vinculándolo con el apoyo de Cuba al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Cuba quiere usar a los jugadores de béisbol como peones económicos, vendiendo sus derechos a las Grandes Ligas. El pasatiempo nacional de Estados Unidos no debe facilitar el apoyo del régimen cubano a Maduro en Venezuela", escribió Bolton.

La FCB calificó la afirmación de Bolton como un "ataque político" y una "noticia falsa", mientras que La MLB aún no se ha pronunciado.

"El acuerdo con MLB busca detener el tráfico de seres humanos, fomentar la cooperación y elevar el nivel del béisbol. Cualquier idea contraria es una noticia falsa. Los ataques con motivación política contra el acuerdo alcanzado perjudican a los atletas, a sus familias y a los aficionados", publicó la FCB.

Con información de Voz de América

Cuba wants to use baseball players as economic pawns – selling their rights to Major League Baseball. America’s national pastime should not enable the Cuban regime‘s support for Maduro in Venezuela.