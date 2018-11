Beisbolista venezolano fue cambiado de los Yankees a los Cubs de Chicago

El pelotero venezolano Ronald Torreyes fue cambiado este miércoles de los Yankees de Nueva York a los Cachorros de Chicago en un traspaso por otro jugador que luego será nombrado o dinero en efectivo.

El criollo de 26 años de edad disputó 221 encuentros en tres temporadas con los mulos del Bronx en el que dejó un average .281, 160 imparables con 55 carreras empujadas y cuatro cuadrangulares.

Torreyes fue adquirido por los Cubs en un canje con Cincinnati en diciembre de 2011 y pasó una temporada y medio en las menores con la organización de Chicago.

Thank you for everything, Big Toe! pic.twitter.com/l4cjkJRBiS

The Yankees have traded INF Ronald Torreyes to the Chicago Cubs in exchange for a player to be named later or cash considerations.