Avisail García hizo vaciar las bancas en Nueva York

El jardinero venezolano de los Rays de Tampa Bay Avisail García fue el protagonista de un momento de tensión en Yankee Stadium. En el cotejo en el parque del Bronx, las bancas se vaciaron por un intercambio de palabras entre García y el lanzador CC Sabathia, de los locales.

El umpire de home mandó a sentar a García con un ponche y seguidamente Sabathia lo miró y le dijo unas palabras al venezolano, quien enseguida respondió. Ambos peloteros dieron unos pasos al frente, se acercaron pero no llegaron a confrontarse cara a cara, pues el coach de primera de Tampa Bay y el campocorto de los neoyorquinos, Didi Gregorius, lo evitaron. Gregorius contó que contener al zurdo fue como “frenar a un oso”.

Tras la victoria de los Yanquis 8-3 y con los ánimos calmados, el guardabosque dio su versión de los hechos. “Yo no le dijo nada. Yo lo respeto. Es tremendo competidor y es divertido enfrentarlo. Le tengo respeto, así que no tengo nada que decir. No había razón para lo que pasó. Él estaba tratando de hacer su trabajo y yo el mío, así que no hay ningún problema”.

El lanzador señaló que fue solo un mal entendido. “Honestamente, creo que fue un mal entendido. Yo no estaba hablando con él. Se me quedó viendo y me dijo algo y, bueno, ahí se prendió la cosa. Yo solo estaba gritando, animándome a mí mismo. Él quizás se ofendió con eso, pero yo jamás me voy a echar para atrás. Pasó lo que pasó”.

El manager de los Rays, Kevin Cash, dijo: “Son solo dos muchachos y dos equipos que están compitiendo con gran intensidad. Ambos son competidores. A veces pasan esas cosas”.

Ambos equipos disputan el primer lugar de la División Este de la Liga Americana, razón por la que se ha generado una rivalidad entre ellos.

No es la primera vez de CC. El lanzador zurdo de los Bombarderos del Brox ya había tenido roces con la novena de Tampa Bay. En la campaña pasada le propinó un pelotazo al venezolano Jesús Sucre por otro bolazo que recibió el camarero Gleyber Torres después de conectar un cuadrangular.