Astros de Houston hicieron respetar su casa en el primero de la Serie

Astros de Houston ganaron el primer compromiso de la Serie Divisional 7 – 2 ante Indios de Cleveland, quienes no contaban con una presentación como la que tuvo Justin Verlander.

Verlander lanzó una joya de juego, no permitió imparables hasta la sexta entrada y terminó el compromiso con siete bateadores ponchados, dos hits permitidos y dos carreras toleradas en 5.1 entradas.

Por otro lado, la ofensiva de los Astros se desplegó en el cuarto inning, en la cual Alex Bregman conectó un cuadrangular que estreno la pizarra y le colocó la primera carrera del juego. Acto seguido, en la misma entrada, Josh Reddick conectó un sencillo en el que anotó Yuliesky Gurriel y ampliaba el marcador por 2 – 0.

Una entrada más adelante con Houston a la ofensiva, George Springer bateó un bambinazo por el jardín izquierdo para registrar otra carrera de su novena. El venezolano José Altuve no se quedó atrás: demostró su fuerza y depositó las pelotas en las gradas para así hacer un "back to back" y ampliar su ventaja en el juego.

Los Indios tuvieron una reacción en la sexta entrada y anotaron dos carreras por un picheo salvaje y un rodado de José Ramírez, que trajo la segunda carrera de su equipo.

Los Astros no se quedaron atrás y demostraron su poderío al conectar otro batazo de cuatro esquinas, de la mano de Martín Maldonado, quien concretó la quinta carrera del juego. Bregman y Reddick registraron dos rayitas más para poner cifras definitorias al compromiso y asegurar la victoria.

La novena de Houston, campeona de la Serie Mundial, es la favorita para quedar campeóna nuevamente, puesto demostro que cuenta con la fuerza suficiente para apabullar al conjunto rival.

