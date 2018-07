Asdrúbal Cabrera suena para cambiar de equipo

Los antesalistas venezolanos Eduardo Escobar, de los Mellizos de Minesotta y Asdrúbal Cabrera, perteneciente a los Mets de Nueva York, están entre los probables cambios para los equipos que buscan mejorar en la tercera base en la segunda mitad de la temporada.

Escobar, quien será agente libre al finalizar el campeonato, no sólo batea a las dos manos, sino que puede jugar en la tercera base, el campo corto y la intermedia. Todo eso, además de un salario muy razonable (US$ 4.85 millones en el 2018), que lo convierte en un candidato apetecible para equipos como Indios de Cleveland y Cerveceros de Milwaukee, e incluso para los Gigantes de San Francisco.

Cabrera, de 32 años de edad, se ha desempeñado exclusivamente en la segunda base por los Mets este año, pero disputó 44 encuentros en la esquina caliente en el 2017 y también puede jugar en el campo corto a la hora de un apuro.

El venezolano es un toletero ambidextro que esta en el último año de su contrato. Tiene 15 jonrones y batea .283/.331/.486. Su bate, habilidad para jugar en varias posiciones y salario de US$ 8.25 millones encajarían en varios contendores.

El infielder venezolano está inmerso en unas de sus mejores temporadas y se ha convertido en uno de los principales baluartes de los Mets, equipo que no vive un buen momento con 36 ganados y 49 derrotas y se encuentra a más de 12 juegos de diferencia de los punteros Filis de Filadelfia.

Otro de los que se han mencionado para cambiar de equipo es el estadounidense Manny Machado, de 26 años de edad, que llegará como el pelotero más cotizado a la próxima agencia libre cuando termine su contrato con los Orioles de Baltimore al final de la temporada.

Pero todo parece que el equipo de Baltimore tuvo la gran posibilidad de lograr una extensión con Manny Machado para evitar esto.

El mismo pelotero fue claro con que el equipo no tuvo la decisión y la oferta que esperaba de ellos para haber llegado a un acuerdo como recuerda Peter Schmuck of the Baltimore Sun.

Entre los equipos interesados en Machado estarían los Filis, Dodgers, Indios y Cachorros. Los D-backs y los Bravos también han estado en conversaciones con los Orioles.

El del dominicano Adrián Beltré, de 39 años de edad y en el último año de su contrato, también podría cambiar de equipo en los próximos días.