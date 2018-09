Aragua comenzó a practicar con Ismael Guillón y Johndaniel Medina

Los Tigres de Aragua recibieron a 32 jugadores este miércoles en Maracay, en su primera práctica de pretemporada, incluyendo a seis invitados fuera del roster y a tres más que fueron adquiridos en cambios durante el receso entre temporadas.

El ex prospecto Ismael Guillón, llegado del Magallanes, pieza que la gerencia espera ver al frente del bullpen desde el Día Inaugural, encabezó el grupo de peloteros, entre los que se contaron los también recién obtenidos y también relevistas Jesús Parra y Johndaniel Medina.

Media docena de convidados, mayormente veteranos, estuvieron entre quienes saltaron al campo del estadio José Pérez Colmenares: Ramón Ramírez, Vicente Lupo, Eduar Quiñónez, Miguel Sanz y Yoervis Medina, el antiguo grandeliga, a quien tentaron las Águilas después de ser dejado libre por Lara.

“Elegí a los Tigres por la cercanía a mi casa y familia”, explicó el apagafuegos. “Siempre me ha gustado este equipo, además del buen ambiente y la química que hay dentro del equipo, que se nota desde afuera”.

El coach Dennis Abreu coordinó las acciones sobre la grama, ante la ausencia del manager Ramón Hernández, que hará su debut como piloto en esta temporada y llegará el domingo al país, para encargarse del club.

“El objetivo, como el de todos, es quedar campeones”, proclamó Luis Márquez, que también se estrena como gerente deportivo. “El proceso es paso por paso. Primero estamos pensando en la clasificación y después en los playoffs”.

Márquez adelantó que los importados llegarán a Venezuela entre el 4 y el 6 de octubre, con una semana de antelación al Día Inaugural.

Ya para entonces, Guillón espera estar listo para la acción y replicar el éxito que en la última eliminatoria tuvo con los Navegantes.

“Estoy agradecido con los Tigres”, declaró el zurdo. “El cambio me tomó por sorpresa, pero como siempre he dicho: Dios sabe lo que hace. Me dio la oportunidad de estar con Aragua ahora y créanme que voy a dar lo mejor de mí”.