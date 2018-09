Antonio Senzatela se lució ante Gigantes de San Francisco

Antonio Senzatela, lanzador venezolano de los Rockies de Colorado, se llevó el triunfo ante Gigantes de San Francisco, al tener una apertura de calidad en el que lanzó cinco innings, permitió cinco imparables, tolero una carrera limpia, concedió dos boletos y abanicó a cinco bateadores.

Senzatela también tuvo una buena actuación con el madero, puesto que en la segunda entrada conectó un indiscutible al jardín izquierdo con el que anotaron el venezolano Carlos Gonzáles y Iand Desmond. Posteriormente, DJ LeMahieu conectó un elevado de sacrificio para que anotara Chris Iannetta y el juego recibiera las primeras tres carreras del compromiso.

El lanzador criollo tiene forja de cinco ganados y seis perdidos, una efectividad de 4.81, 61 ponches en 78.2 entradas lanzadas.

Además de Senzatela, la actuación de los otros venezolanos también fue resaltante: Carlos Gonzáles bateo de 4-1, con una carrera anotada, y Gerardo Parra entró como bateador emergente y disparo un indiscutible.

Por el conjunto de San Francisco, Gregor Blanco en tres turnos conectó un imparable, un boleto y se ponchó en una ocasión. Por su parte, Gorkis Hernández en cuatro visitas al plato consiguió dos boletos y fue ponchado en par de ocasiones.

Con información de MLB

