El venezolano Aníbal Sánchez, lanzador de Nacionales de Washington, consiguió este domingo su victoria número 100 ante Cascabeles de Arizona con una línea de 6.0 entradas, recibió seis indiscutibles, permitió dos carreras limpias limpias y abanicó a tres bateadores. De esta forma el serpentinero de los Nats se convirtió en el séptimo pitcher de Venezuela de un centenar de juegos ganados.

Sánchez debutó un 25 de junio de 2006, cuando ganó un su primer encuentro contra Yanquis de Nueva York; 13 años después y una semana antes de cumplir su temporada 14 en las mayores obtuvo el centenar de victorias.

šAlejoš ha pertenecido a cuatro equipos en la gran carpa, Marlins de Florida/ Marlins de Miami, Tigres de Detroit, Bravos de Atlanta y Nacionales de Washington.

Marlins: ganó 44 duelos en 7 campañas con el conjunto.

Detroit: 46 victorias en 6 temporadas

Atlanta: 7 triunfos en una única zafra

Washington: 3 lauros en la actual año

Félix Hernández

Hernández, lanzador de Marineros de Seattle, es el venezolano con más victorias (169) y ha sido uno de los criollos más célebres en la gran carpa.

šEl Reyš debutó a los 19 años y desde su debut la novena de los Marineros contó con el valenciano para convertirlo en su figura y es el único lanzador que tiene una sección especial en las gradas, La corte del rey.

El diestro tiene un récord de 169 ganados, 132 perdidos, 3.38 de efectividad y 2.501 ponches en 2696.2 entradas lanzadas. Además, tuvo cinco Juegos de Estrellas, tiene un Cy Young y fue siete veces Jugador Más Valioso del equipo.

Freddy García

García es uno de los venezolanos que ha estado en ocho equipos distintos de las Grandes Ligas. Además, en su temporada que debutó ganó 17 juegos.

šEl torpedoš estuvo con Marineros de Seattle, Medias Blancas de Chicago, Filis de Filadelfia, Tigres de Detroit, Yanquis de Nueva York, Orioles de Baltimore, Bravos de Atlanta en donde consiguió 156 victorias en su carrera.

Seattle: 76 victorias en 6 temporadas

Chicago: 55 ganados en 5 campañas

Filadelfia: 1 logro en una zafra

Detroit: 1 triunfo en un periodo

Nueva York: 19 lauros en dos zafras

Baltimore: 3 ganados en una temporada

Atlanta: 1 victoria en un periodo

Medias Blancas de Chicago se coronaron campeón con el lanzador como figura del equipo. Además, asistió a dos Juegos de Estrellas y un MVP del equipo.

Johan Santana

Santana es el primer pitcher de Mets de Nueva York en lanzar un no hit no rum. El zurdo estuvo en las papeletas para ingresar al Salón de la Fama en los últimos años.

šEl gochoš es el lanzador zurdo de mayor envergadura que ha tenido Venezuela, ganó 139 juegos y quedó a 12 ponches de los 2000. Además, el merideño fue ganador de dos premios Cy Young, asistió a tres Juegos de Estrellas y ganó un Guante de Oro.

En las 12 temporadas que estuvo presente en el big show, el siniestro perteneció al conjunto de Mellizos de Minnesota por ocho años y las otras cuatro a Mets de Nueva York.

Twins: 93 victorias en ocho temporadas

Mets: 46 triunfos en cuatro zafras

El lanzador de Tovar tiene un registro histórico de 139 ganados, 78 perdidos, efectividad de 3.20 y 1.988 ponches.

Carlos Zambrano

Zambrano es recordado en el beisbol por su carácter, un lanzador que no tenía miedo de soltar pitcheos adentro ni de enfrentar a cualquier bateador. Además, tuvo 12 temporadas en las Grandes Ligas y 11 fueron con Cachorros de Chicago, club con el que consiguió un no hit no run.

šEl toroš fue de los lanzadores que también podían batear a la vez. Su fuerza era tal que un juego lo colocaron como cuarto bate de la novena de Chicago.

Con los Cubs, el de Puerto Cabello ganó 125 juegos y llegó a ser uno de los mejores pitchers de su conjunto. Sin embargo, en su última campaña que fue con Marlins de Miami, salió airoso en siete oportunidades para un total de 132 triunfos en su carrera.

Zambrano ganó tres Bates de Plata y fue invitado a tres Juegos de Estrellas. Además, ganó 132 veces, salió derrotado en 91, efectividad de 3.66 y ponchó a 1.637.

Wilson Álvarez

Álvarez fue uno de los pioneros venezolanos en un montículo de las Grandes Ligas. Además, se convirtió en uno de los primeros en llegar al centenar de victorias y fue de los que más duró en las mayores.

El siniestro estuvo presente en seis equipos y sobresalió con Medias Blancas de Chicago y Tampa Bay Rays.

Chicago: 67 triunfos en 7 años

Tampa Bay: 17 lauros en tres campañas

Anaheim: 13 victorias en dos temporadas

San Francisco: 4 ganado en un año

Ángeles Dodgers: 8 juegos con éxito en dos campañas

Álvarez dijo presente al Juego de Estrellas de 1994 y dejó una línea de por vida de 102-92, 1.330 ponches y una efectividad de 3.96.

Kelvin Escobar

Escobar fue uno de los lanzadores de la década de los 90. Llegó a las Grandes Ligas en 1997 con Azulejos de Toronto y su potente recta hacía llamar la atención de todos los que decían presente en el estadio.

El diestro tuvo una carrera de 12 temporadas en la cual vistió dos camisetas distintas: Toronto y Angelinos de Anaheim. Además, era una de las promesas jóvenes del nuevo circuito. Se esperaba una buena actuación cada vez que se subía a la lomita. Durante toda su carrera ganó 101 compromisos, perdió 91, dejó una efectividad de 4.15 y abanicó a 1.310 bateadores.

Por otro lado, el de La Sabana, en el estado La Guaira, con los Azulejos ganó la mayor cantidad de juegos (53) y con Anaheim triunfó solo en 43 ocasiones.