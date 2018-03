Amenazaron a familiares de Robinson Chirinos por manifestarse contra Maduro

Mientras el receptor venezolano Róbinson Chirinos estará detrás del plato el próximo 29 de marzo en el primer partido de la campaña de los Rangers de Texas, su hermana estará solicitando asilo político en Estados Unidos ante la Oficina de Asilo del Servicio de Inmigración y Aduanas.

Rusmery Thais Chirinos de Blanco, hermana del jugador de los Rangers, y su esposo, Robing, eran dueños de un negocio de comida rápida que estaba anexo a su apartamenrto en Maracaibo, estado Zulia; pero en julio de 2017 su vida dio un giro inesperado.

Y es que la hermana del grandeliga, junto con su esposo y dos hijos, fueron amenazados en su apartamento por cinco hombres armados, luego de que Chirinos, en compañía de varios grandeligas, se pronunciara en contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Los suetos ingresaron al restaurante y obligaron a los trabajadores a abrir la puerta que conectaba la vivienda con el establecimiento. Saquearon y robaron todo lo que tenían y forzaron a la familia a hacerle comida, contó Rusmery a Dallas Sports News.

Como gesto de despedida, los maleantes impactaron un disparo al techo. También insinuaron que si les tocaba regresar, los disparos serían dirigidos hacia otra dirección. Rusmery aseguró que denunció el hecho ante la policía, pero no hubo detenidos.

Chirinos, junto con sus compañeros de equipo Elvis Andrus, Rougned Odor y Martín Pérez, y sus compatriotas Luis Torrens, Héctor Sánchez, Luis Sardiñas, Jhoulys Chacín, José Torres y Yangervis Solarte, de los Padres de San Diego, pidieron que respetara los derechos humanos de los manifestantes que fueron reprimidos durante las manifestaciones antigubernamentales del año pasado en Venezuela.

“Entendí el riesgo que corre toda mi familia en Venezuela. Gracias a Dios están todos físicamente bien, al menos. Les hicieron mucho daño mental, pero por lo menos no se llevaron a nadie”, indicó el careta tras lo ocurrido

Agregó: “No solo me imagino cómo se sentían, sino también por lo que pasaron los niños. Ellos estaban all. Vieron y escucharon todo. Esos niños todavía tienen en sus mentes las caras de esas personas. Tenían miedo de hablar conmigo, incluso en mi casa”.

Chirinos, de 33 años de edad, tuvo un 2017 pletórico con el equipo de Texas. Dejó un tope de 17 jonrones, 46 anotadas, un porcentaje de embasado de .360 y un OPS de .866.

