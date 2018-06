Álvaro Espinoza será el coach de banca del Zulia

El ex campocorto Álvaro Espinoza será el coach de banca de Lipso Nava con las Águilas del Zulia, en una contratación que permitirá a los rapaces enrocar a Lino Connell y entregarle el rol de instructor de bateo, en lugar de Jon Nunnally.

Espinoza ha sido manager en la LVBP de los Caribes de Anzoátegui y formó parte del cuerpo técnico de los Navegantes del Magallanes, además de haber sido piloto designado de los Tigres de Aragua, sin haber llegado a ejercer el cargo.

Participó en la pelota criolla durante 18 temporadas como pelotero y fue campocorto titular de los Yanquis de Nueva York en los años 90.

“Cuando Lipso me invitó a formar parte de la familia de las Águilas, me gustó la idea de regresar a Venezuela”, declaró Espinoza a través de un parte oficial. “Sé que la fanaticada de Maracaibo conoce de beisbol, le exige a los jugadores y al cuerpo técnico. Ya me pican los pies para estar allá y aportar mi granito de arena”.

Actualmente trabaja como instructor itinerante de infielders con los Gigantes de San Francisco, la misma organización de Nava.