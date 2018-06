Alex González: “No pierdo la esperanza de despedirme en Venezuela”

El ex grandeliga Alex González, presente el fin de semana en el Marlins Park, para un reencuentro de viejas estrellas de los Marlins de Miami, insistió durante su visita al hogar de los peces que todavía no cuelga los spikes, pues espera recibir la oportunidad de hacerlo delante de la afición venezolana.

“Estamos en eso, la controversia con la gerencia todavía está allí”, declaró el infielder aragüeño a la estación radial ESPN 990, trajeado con una camiseta exacta a aquella que usaba cuando ayudó a ganar a la divisa su segunda Serie Mundial, en 2003.

González protagonizó un impasse público con la gerencia de los Leones del Caracas, a la que pidió por varios medios una decisión sobre su caso, al denunciar que no recibía respuesta sobre su anhelo de acompañar a los melenudos en la cueva y ayudar desde la banca.

“No he recibido una llamada”, comentó. “Hay una decisión por parte de la organización, el año pasado, y va a ser difícil que (vuelva a usar) esa camiseta que llevé con tanto con orgullo por mi familia y la fanaticada. Es muy lamentable que no pueda despedirme de esa afición que tanto me ha alentado”.

González ha dicho antes que, de no estar en planes de los felinos, quisiera ser dejado en libertad, para poder sumarse a otro elenco en la LVBP y concretar su adiós en el terreno.

“El pelotero que llega a Grandes Ligas, el que se hace en las Ligas Menores, le debe mucho a Venezuela”, subrayó. “No pierdo la esperanza. Falta mucho (para el campeonato) y si Dios quiere estaré allí para esa despedida que tanto yo, como mi familia y la fanaticada queremos”.