Albert Suárez se reportó con Leones

Albert Suárez, lanzador grandesliga de Cascabeles de Arizona, se reportó con Leones del Caracas este martes, en el estadio Universitario de Caracas.

El lanzador debutará contra Caribes de Anzoategui, el próximo miércoles, en el estadio de los Chaguaramos.

“Estoy contento de estar aquí de regreso. No he dejado de entrenar desde que terminó la temporada, solo tengo dos días que no hago nada por el viaje y por eso hoy, aunque el equipo estuviera libre, dije que quería venir al estadio a soltar el brazo”, relató el abridor a la prensa melenuda.

Suaréz ha sido una pieza importante para el conjunto capitalino y ha demostrado tener madera para lanzar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Luego haber amanecido en primer lugar de la tabla de posiciones, Leones sigue reforzando su rotación y su cuerpo de lanzadores.

Con información de Leones