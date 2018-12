Adonis García se incorporó al Magallanes

El toletero cubano Adonis García se incorporó este lunes a la jornada de entrenamientos con los Navegantes del Magallanes, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, por la 10° semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Tal como anunció Roberto Ferrari, presidente del Magallanes, García llegó a Venezuela este domingo e inmediatamente abordó la nave para finiquitar su puesta a tono, reseñó el departamento de prensa del equipo.

“Tenía muchos deseos de estar con mis compañeros, siempre mantuve contacto con ellos. Ahora que estoy aquí trataré de ayudar al equipo en lo que más pueda para obtener victorias y cumplir el objetivo final que es ganar el campeonato”, declaró el infielder cubano.

A pesar de llevar varios meses sin ver acción dentro del diamante, García comentó que tiene aproximadamente cinco semanas entrenando, además de tener una buena alimentación, con el objetivo de ingresar al roster filibustero lo más pronto posible.

“Sufrí una lesión en el tendón de la corva derecho mientras estaba en Corea. He trabajado mucho en mi físico por eso, las piernas me han respondido de buena manera y sinceramente me siento muy bien. Creo que podría estar listo para jugar en dos o tres días”, agregó el antillano.

García es el pelotero importado con más temporadas (6) y cuadrangulares (29) en la historia de la franquicia. Viene de jugar en Corea del Sur con el LG Twins, novena al que los Bravos de Atlanta vendieron su contrato en diciembre de 2017.

“Ni yo mismo sabía que iba a venir, fue algo bastante repentino. Pensé que iba a demorar en regresar con el equipo, hasta hace poco ellos (su equipo en Corea) no estaban dispuestos a que jugara acá, fueron sentimientos encontrados. Al final me dijeron que si podía venir y lo importante es que ya estoy aquí”, indicó.

El toletero de 33 años de edad presentó una línea ofensiva de .336/.394/.429, con dos batazos de vuelta completa, 17 remolques y un OPS de .823, en 30 compromisos correspondientes a la temporada 2017-2018.

Con información de magallanesbbc.com

Parte de la práctica de bateo de Adonis García (@adonis84cuba) frente a Henderson Álvarez (@HendersonA37) en el José Bernardo Pérez de Valencia. pic.twitter.com/th7b1g3Qs6 — Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) 10 de diciembre de 2018