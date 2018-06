Adonis García está en contacto con Magallanes, pero no hacen planes con él

El ex grandeliga cubano Adonis García se mantiene en contacto con la gerencia del Magallanes, a pesar de encontrarse jugando en Corea del Sur, y no ha descartado su participación un año más con los Navegantes, aunque el equipo prefiere no hacer planes con él.

Roberto Ferrari, presidente de los turcos, informó que el slugger ya le ha comunicado sobre su fecha de regreso al continente americano, el 4 de noviembre, aunque la divisa trabaja en el diseño de una importación sin el antesalista, debido a que, de llegar a jugar, se presentaría para unas pocas semanas, cuando la justa esté terminando.

La situación contractual del antillano también pesará. A finales de la pasada ronda eliminatoria tuvo que bajarse del barco por exigencia de su escuadra actual, una situación a la que son sometidos regularmente los peloteros que firman con divisas del Lejano Oriente. Si renueva su actual convenio, posiblemente deba abstenerse una vez más.

Ferrari explicó que la nueva cuota de importados, reducida a siete en la última Convención Anual de la LVBP, tendrá en principio un diseño que hará énfasis en el bateo y el pitcheo de relevo.

“Dependiendo de con quiénes contemos, podríamos traer solamente un abridor”, señaló, haciendo referencia a jóvenes como Dedgar Martínez, que han cumplido con ese rol de manera limitada en el pasado, y veteranos como Yohán Pino y Henderson Álvarez, dos de los cuatro iniciadores adquiridos en el mercado de cambios del circuito local.

Wilfredo Boscán y Alex Torres también llegaron por la vía de las negociaciones con los adversarios y, como Pino y Álvarez, tienen en su currículo experiencia en las Grandes Ligas.

“Estamos pensando en cuatro relevistas y dos bateadores, uno de ellos zurdo”, agregó Ferrari, cuyo elenco tiene tres bajas importantes que llenar en el lineup: García, el suspendido dominicano Jesús Valdez y Mario Lissón, segundo en la lista de los jonroneros históricos del cuadro eléctrico, que hace tres meses inició una nueva carrera como técnico en las Ligas Menores.

El ejecutivo mantiene contacto con varios extranjeros, como el serpentinero Drew Gagnon y el patrullero Daniel Palka, quienes han mostrado su disposición a retornar, en caso de recibir permiso de sus organizaciones en el norte.

Palka se encuentra en las Mayores por primera vez, con los Medias Blancas de Chicago, y podría proveer un madero con poder, que sumó seis extrabases en los 15 encuentros que disputó con Magallanes mientras estuvo sano.