Addison Russell será investigado por violencia doméstica

Una denuncia por presunto caso de violencia doméstica causó que el estadounidense Addison Russell, de los Cachorros de Chicago, se pierda el resto de la temporada.

El campocorto ha estado envuelto en noticias relacionadas con violencia doméstica desde el año pasado, puesto que su ex esposa comentó que el jugador la agredía físicamente.

Sin embargo, las Grandes Ligas hizo una investigación sobre la acusación de la ex pareja de Russel, la cual no llegó a ningún lado por no haber conseguido pruebas.

Las Mayores informó que el campocorto no podrá jugar por cargos administrativos y, con la postemporada en puerta, el conjunto de Chicago tendrá que ampliar sus horizontes con esta nueva baja.

Russel tiene un promedio de .250, con cinco cuadrangulares, 38 carreras impulsadas, 52 anotadas y cuatro robadas.

Con información de Albat