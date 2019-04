Acuña jr. firmó contrato por 8 años y 100 millones de dólares

Los Bravos de Atlanta extendieron el contrato del jardinero venezolano Ronald Acuña jr. hasta el año 2026 por 100 millones de dólares.

El equipo señaló a través de un boletín que la extensión por ocho años incluye la opción de contratar al jugador durante las temporadas 2027 y 2028.

“El acuerdo comienza esta temporada y es el más grande en la historia para un jugador con tan poco tiempo en las Grandes Ligas”, indicaron los Bravos de Atlanta.

El lunes en la noche Acuña jr. bateó su primer cuadrangular de la temporada 2019 y contribuyó a la primera victoria de Los Bravos en esta campaña. El novato del año de la temporada 2018 conectó el batazo, sin hombres en base, en el tercer episodio y aumentó la ventaja ante los Cachoros de Chicago a cinco carreras.

Además, el venezolano Ender Inciarte disparó un cuadrangular en el primer inning, el cual abrió el marcador del partido que culminó en ocho carreras a cero.

The Atlanta #Braves today agreed to terms with OF Ronald Acuña, Jr. on an eight-year contract extension through 2026 worth $100 million, with club options for the 2027 and 2028 seasons. pic.twitter.com/Rm18jswH5r