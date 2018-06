Se acerca el regreso del tigre: Miggy corrió sin problemas

Sin prisas. Todo paulatinamente. Así se ha tomado el cuerpo técnico de los Tigres de Detroit la recuperación de su principal valuarte ofensivo, el venezolano Miguel Cabrera.

A pesar de que el conjunto no atraviesa una buena temporada, Ron Gardenhire y sus compañeros no han querido apresurar el regreso del tigre mayor, con el objetivo de contar con su aporte en pleno de sus condiciones, pensando no solo en la presente campaña sino en un futuro inmediato.

Pero Cabrera, que se encargó de manifestar que los días en que jugaba con molestias físicas se acabaron, el miércoles dio un agigantado paso hacía su esperado regreso y quedó a punto.

El maracayero tomó rodados en la inicial, hizo una ronda de práctica de bateo y corrió sobre las almohadillas. No sintió dolor en su lastimado tendón de la corva de la pierna derecha.

En la planificación de los Tigres estaba previsto darle el día de ayer para descansar y activarlo de la lista de lesionados a partir de hoy, cuando inicien una serie de tres juegos en el Comerica Park frente a los Azulejos de Toronto.

Desde el 4 de mayo Detroit no sabe lo que es contar con su estelar figura, aunque en ese lapso el récord del equipo, contando el juego de ayer, es de 13 victorias y 12 reveses.

Los bengalíes han mejorado considerablemente su accionar y la adición de Cabrera podría catapultarlos en una División Central de la Liga Americana, en la que los Indios de Cleveland dominan a placer.

Tigre molesto. En unas declaraciones recientes en la que habló sobre el progreso de su rehabilitación, Cabrera aprovechó para aclarar algunos comentarios que surgieron semanas atrás, cuando el ex presidente de los Marlins de Miami, David Samson, dijo que él le había pedido su regreso al conjunto floridiano.

“No sé, “no sé por qué dijo eso”, le manifestó Miggy al Detroit Free Press. “Sabía que era una broma. Respeto cómo me han tratado en Detroit y estimo todos los años que he estado aquí. Así que puedo decir lo siguiente: quiero terminar mi carrera aquí”.

Asimismo, Cabrera disipó la polémica que se generó cuando dijo que la gente no apreciaba cuando jugaba lesionado y aclaró que se refería a la prensa y no a los aficionados. “A veces necesitas expresarte. A veces se entiende bien y otras no, pero lo importante es expresarse”, concluyó el tres veces ganador del premio MVP.