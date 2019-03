145 venezolanos se mantienen en los campos de entrenamiento de MLB

La expedición nacional en los juegos de exhibición amaneció el miércoles con 145 hombres, dos menos que el día anterior, al ser cortados dos lanzadores en Lakeland por los Tigres de Detroit.

Ya tres pitchers han sido bajados, incluyendo a Ricardo Sánchez, el viernes, por los Marineros de Seattle, y ahora a Eduardo Jiménez y Eduardo Paredes, de los bengalíes.

Un tope de 148 criollos coincidieron formalmente en los campos de Arizona y Florida, entre aquellos protegidos en los rosters y quienes recibieron una invitación oficial.

Aún hay representantes criollos en todas las organizaciones. Los Mellizos de Minnesota poseen la mayor embajada nativa, con ocho.

Así marcha la expedición nacional en los entrenamientos primaverales:

LIGA AMERICANA (72)

División este (22)

Baltimore (6).

En roster de 40: Renato Núñez 3B, Anthony Santander OF.

Invitados: Gregory Infante P, Carlos Pérez C, Jesús Sucre C, Alcides Escobar SS.

Boston (5).

En roster de 40: Darwinzon Hernández P, Eduardo Rodríguez P, Sandy León C.

Invitados: Oscar Hernández C, Gorkys Hernández OF.

Nueva York (4).

En roster de 40: Thairo Estrada 2B, Gleyber Torres 2B.

Invitados: Daniel Farquhar P, Francisco Díaz C.

Tampa Bay (6).

En roster de 40: José Alvarado P, Yonny Chirinos P, Wilmer Font P, Avisail García OF.

Invitados: Ricardo Pinto P, David Rodríguez C.

Toronto (1).

En roster de 40: Freddy Galvis SS.

Invitados: ninguno.

División central (27)

Chicago (5).

En roster de 40: José Ruiz P, José Rondón IF, Yolmer Sánchez 3B, Luis Alexander Basabe OF.

Invitados: Alfredo González C.

Cleveland (2).

En roster de 40: Carlos Carrasco P.

Invitados: Dioner Navarro C.

Detroit (5).

En roster de 40: Franklin Pérez P, Miguel Cabrera 1B, Víctor Reyes OF.

Invitados: Héctor Sánchez C, Harold Castro IF.

Kansas City (7).

En roster de 40: Arnaldo Hernández P, Salvador Pérez C.

Invitados: Andrés Machado P, Sebastián Rivero C, Humberto Arteaga SS, Samir Duéñez 1B, Jecksson Flores IF.

Minnesota (8).

En roster de 40: Gabriel Moya P, Martín Pérez P, Willians Astudillo C, Marwin González IF-OF, Ehire Adrianza IF, Luis Arráez 2B, Ronald Torreyes IF.

Invitados: Tomás Telis C.

División oeste (23)

Houston (3).

En roster de 40: Héctor Rondón P, Robinson Chirinos C, José Altuve 2B.

Invitados: ninguno.

Los Ángeles (7).

En roster de 40: Jesús Castillo P, Luis Madero P, José Suárez P, José Briceño C, Luis Rengifo IF.

Invitados: Keinner Piña C, Wilfredo Tovar IF.

Oakland (3).

En roster de 40: Yusmeiro Petit P, Franklin Barreto SS-2B.

Invitados: Jesús Luzardo P.

Seattle (4).

En roster de 40: Félix Hernández P, Omar Narváez C.

Invitados: Jorgan Cavanerio P, José Lobatón C.

Texas (6).

En roster de 40: Yohander Méndez P, Asdrúbal Cabrera 3B, Elvis Andrus SS, Rougned Odor 2B, Carlos Tocci OF.

Invitados: Jeanmar Gómez P.

LIGA NACIONAL (73)

División este (27)

Atlanta (5).

En roster de 40: Ronald Acuña jr. OF, Ender Inciarte OF.

Invitados: William Contreras C, Andrés Eloy Blanco IF, Rafael Ortega OF.

Filadelfia (7).

En roster de 40: José Álvarez P, Edubray Ramos P, Ranger Suárez P, Arquímides Gamboa IF, César Hernández 2B, Odúbel Herrera OF.

Invitados: Gregorio Petit IF.

Miami (6).

En roster de 40: Eliéser Hernández P, Pablo López P, José Quijada P, Martín Prado 3B, Miguel Rojas SS.

Invitados: Dixon Machado IF.

Nueva York (6).

En roster de 40: Wilson Ramos C, Luis Guillorme IF.

Invitados: Luis Avilán P, Ali Sánchez C, Andrés Giménez SS-2B, Grégor Blanco OF.

Washington (3).

En roster de 40: Aníbal Sánchez P, Adrián Sánchez IF.

Invitados: Henderson Álvarez P.

División central (22)

Cincinnati (3).

En roster de 40: José Peraza SS, Eugenio Suárez 3B.

Invitados: Juan Graterol C.

Chicago (3).

En roster de 40: Adbert Alzolay P, Willson Contreras C.

Invitados: Francisco Arcia C.

Milwaukee (7).

En roster de 40: Jhoulys Chacín P, Junior Guerra P, Manuel Piña C, Jesús Aguilar 1B, Orlando Arcia SS, Hernán Pérez IF-OF.

Invitados: Deolis Guerra P

Pittsburgh (5).

En roster de 40: Felipe Vazquez P, Francisco Cervelli C, Elías Díaz C, José Osuna IF-OF.

Invitados: Elvis Escobar P.

San Luis (4).

En roster de 40: José Alberto Martínez 1B-OF.

Invitados: Williams Pérez P, José Godoy C, Dennis Ortega C.

División oeste (24)

Arizona (6).

En roster de 40: Silvino Bracho P, Eduardo Escobar IF, Wilmer Flores IF, Ildemaro Vargas IF, David Peralta OF.

Invitados: Juniel Querecuto IF.

Colorado (4).

En roster de 40: Germán Márquez P, Antonio Senzatela P, Jesús Tinoco P, Yonathan Daza OF

Invitados: ninguno.

Los Ángeles (2).

En roster de 40: Keibert Ruiz C.

Invitados: Ezequiel Carrera OF.

San Diego (6).

En roster de 40: José Gregorio Castillo P, Pedro Ávila P, Anderson Espinoza P, Luis Torrens C, José Pirela IF-OF, Edward Olivares OF.

Invitados: ninguno.

San Francisco (6).

En roster de 40: Pablo Sandoval IF, Breyvic Valera IF.

Invitados: Enderson Franco P, Carlos Navas P, Yangervis Solarte IF, Gerardo Parra OF.