143 venezolanos comienzan arriba en el Spring Training de 2019

Desde veteranos que buscan un nuevo aire en sus carreras hasta prospectos que aspiran a vivir su año de estreno en las Grandes Ligas, al menos 143 peloteros venezolanos se despliegan en los campos de entrenamiento de Arizona y Florida esta semana, en el inicio del Spring Training de la MLB.

Miguel Cabrera y Félix Hernández vuelven a encabezar la expedición nativa, como han hecho durante ya tres lustros, con números que hacen pensar en el Salón de la Fama. Ambos vienen de sufrir un 2018 a la baja, sin embargo, el primero debido a las lesiones y el segundo por la inconsistencia sobre el montículo.

Ahora José Altuve es la figura más visible en el escuadrón criollo, por su estatus con los Astros de Houston, aunque Jesús Aguilar y sobre todo Ronald Acuña Jr. lideran una nueva oleada de talento que cautivó a analistas y aficionados en la pasada campaña.

La generación de relevo tiene en Acuña y Gleyber Torres a sus principales exponentes, aunque nuevos prospectos de primera línea tienen opción de lograr su año en 2019, empezando por el lanzador Jesús Luzardo, a quien los Atléticos darán la oportunidad de ganarse un lugar en la rotación.

El récord de 154 representantes de patio en un mismo entrenamiento primaveral, impuesto en 2013, parece improbable, aunque no imposible. Se espera la oficialización de tres posibles invitados, cuyo estatus ha sido ya adelantado por la prensa (Gerardo Parra con los Gigantes, Vicente Campos con los Piratas y Ricardo Rodríguez con los Rangers) y todavía esperan conseguir contrato los bigleaguers Marwin González, Alcides Escobar, Carlos González, Bruce Rondón y Yangervis Solarte.

En esta cuenta aparece Daniel Farquhar, el pitcher estadounidense que es hijo de madre venezolana y que legalmente es criollo en la LVBP, donde es reserva de los Cardenales de Lara.

LIGA AMERICANA (72)

División este (20).

Baltimore (5).

En roster de 40: Renato Núñez 3B, Anthony Santander OF.

Invitados: Gregory Infante P, Carlos Pérez C, Jesús Sucre C.

Boston (5).

En roster de 40: Darwinzon Hernández P, Eduardo Rodríguez P, Sandy León C.

Invitados: Oscar Hernández C, Gorkys Hernández OF.

Nueva York (3).

En roster de 40: Gleyber Torres 2B.

Invitados: Daniel Farquhar P, Francisco Díaz C.

Tampa Bay (6).

En roster de 40: José Alvarado P, Yonny Chirinos P, Wilmer Font P, Avisail García OF.

Invitados: Ricardo Pinto P, David Rodríguez C.

Toronto (1).

En roster de 40: Freddy Galvis SS.

Invitados: ninguno.

División central (28).

Chicago (5).

En roster de 40: José Ruiz P, José Rondón IF, Yolmer Sánchez 3B, Luis Alexander Basabe OF.

Invitados: Alfredo González C.

Cleveland (2).

En roster de 40: Carlos Carrasco P.

Invitados: Dioner Navarro C.

Detroit (7).

En roster de 40: Franklin Pérez P, Eduardo Jiménez P, Miguel Cabrera 1B, Víctor Reyes OF.

Invitados: Eduardo Paredes P, Héctor Sánchez C, Harold Castro IF.

Kansas City (7).

En roster de 40: Arnaldo Hernández P, Salvador Pérez C.

Invitados: Andrés Machado P, Sebastián Rivero C, Humberto Arteaga SS, Samir Duéñez 1B, Jecksson Flores IF.

Minnesota (7).

En roster de 40: Gabriel Moya P, Martín Pérez P, Willians Astudillo C, Ehire Adrianza IF, Luis Arráez 2B, Ronald Torreyes IF.

Invitados: Tomás Telis C.

División oeste (24).

Houston (3).

En roster de 40: Héctor Rondón P, Robinson Chirinos C, José Altuve 2B.

Invitados: ninguno.

Los Ángeles (7).

En roster de 40: Jesús Castillo P, Luis Madero P, José Suárez P, José Briceño C, Luis Rengifo IF.

Invitados: Keinner Piña C, Wilfredo Tovar IF.

Oakland (3).

En roster de 40: Yusmeiro Petit P, Franklin Barreto SS-2B.

Invitados: Jesús Luzardo P.

Seattle (5).

En roster de 40: Félix Hernández P, Ricardo Sánchez P, Omar Narváez C.

Invitados: Jorgan Cavanerio P, José Lobatón C.

Texas (6).

En roster de 40: Yohander Méndez P, Asdrúbal Cabrera 3B, Elvis Andrus SS, Rougned Odor 2B, Carlos Tocci OF.

Invitados: Jeanmar Gómez P.

LIGA NACIONAL (71)

División este (28).

Atlanta (5).

En roster de 40: Ronald Acuña Jr. OF, Ender Inciarte OF.

Invitados: William Contreras C, Andrés Eloy Blanco IF, Rafael Ortega OF.

Filadelfia (7).

En roster de 40: José Álvarez P, Edubray Ramos P, Ranger Suárez P, Arquímides Gamboa IF, César Hernández 2B, Odúbel Herrera OF.

Invitados: Gregorio Petit IF.

Miami (6).

En roster de 40: Eliéser Hernández P, Pablo López P, José Quijada P, Martín Prado 3B, Miguel Rojas SS.

Invitados: Dixon Machado IF.

Nueva York (6).

En roster de 40: Wilson Ramos C, Luis Guillorme IF.

Invitados: Luis Avilán P, Ali Sánchez C, Andrés Giménez SS-2B, Grégor Blanco OF.

Washington (4).

En roster de 40: Aníbal Sánchez P, Adrián Sánchez IF.

Invitados: Henderson Álvarez P, Luis Sardiñas IF.

División central (21).

Cincinnati (3).

En roster de 40: José Peraza SS, Eugenio Suárez 3B.

Invitados: Juan Graterol C.

Chicago (2).

En roster de 40: Willson Contreras C.

Invitados: Francisco Arcia C.

Milwaukee (7).

En roster de 40: Jhoulys Chacín P, Junior Guerra P, Manuel Piña C, Jesús Aguilar 1B, Orlando Arcia SS, Hernán Pérez IF-OF.

Invitados: Deolis Guerra P

Pittsburgh (5).

En roster de 40: Felipe Vazquez P, Francisco Cervelli C, Elías Díaz C, José Osuna IF-OF.

Invitados: Elvis Escobar P.

San Luis (4).

En roster de 40: José Alberto Martínez 1B-OF.

Invitados: Williams Pérez P, José Godoy C, Dennis Ortega C.

División oeste (22).

Arizona (6).

En roster de 40: Silvino Bracho P, Eduardo Escobar IF, Wilmer Flores IF, Ildemaro Vargas IF, David Peralta OF.

Invitados: Juniel Querecuto IF.

Colorado (4).

En roster de 40: Germán Márquez P, Antonio Senzatela P, Jesús Tinoco P, Yonathan Daza OF

Invitados: ninguno.

Los Ángeles (2).

En roster de 40: Keibert Ruiz C.

Invitados: Ezequiel Carrera OF.

San Diego (6).

En roster de 40: José Gregorio Castillo P, Pedro Ávila P, Anderson Espinoza P, Luis Torrens C, José Pirela IF-OF, Edward Olivares OF.

Invitados: ninguno.

San Francisco (4).

En roster de 40: Pablo Sandoval IF, Breyvic Valera IF.

Invitados: Enderson Franco P, Carlos Navas P.