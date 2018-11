La vaca de casi dos metros que se salvó de ser sacrificada por su tamaño

Knickers es una enorme vaca de pintas blancas y negras y se destaca sobre varias decenas de bovinos criados en una granja en el oeste de Australia.

Y se cree que por su peso de 1.400 kilos y su altura, de 1,94 metros, este ejemplar de siete años es la vaca más grande en un país que tiene millones de reses.

Y su tamaño descomunal ha sido la razón por la que sigue viva.

Cuando su propietario, Geoff Pearson, intentó subastarla en el mercado local, los procesadores de carne le dijeron que simplemente no tenían los medios para manejar un animal de ese tamaño. Así se salvó del matadero.

Ahora, Knickers continuará pastando hasta el final de su vida como cualquier animal silvestre en una granja ubicada a unos 136 kilómetros de la ciudad de Perth.

Fue allí donde los medios australianos la descubrieron.

An enormous steer in Western Australia is making headlines. At 194cm 'Knickers' is the largest in his category in Australia. Story: https://t.co/ZI472MBUU4 #7News pic.twitter.com/MDEMwEbD8R