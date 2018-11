La Unión Europea aprobó el acuerdo del Brexit, ¿qué pasará ahora?

El acuerdo para el retiro de Reino Unido de la Unión Europea ha sido aprobado por los líderes de la UE, según lo anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"Es el mejor acuerdo posible, el único acuerdo posible", declaró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, después de la decisión.

Los 27 líderes del bloque dieron su respaldo después de una discusión que duró menos de una hora en Bruselas.

Tusk dejó entrever este sábado que el acuerdo sería aprobado, después de que España retirara las objeciones de última hora sobre Gibraltar.

El acuerdo debe ser ahora aprobado por el Parlamento británico, donde se prevé que habrá fuerte oposición de varios parlamentarios.

Donald Tusk difundió la noticia a través de su cuenta en Twitter.

