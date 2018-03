Uber suspendió su programa de vehículos autónomos tras accidente

La empresa de transporte compartido Uber anunció este lunes que suspende sus pruebas con los autos sin conductor en todas las ciudades de Estados Unidos tras un accidente fatal ocurrido el domingo en Arizona.

Una mujer de 49 años murió atropellada por un auto sin conductor al cruzar una calle en la ciudad de Tempe, donde la empresa tecnológica lleva tiempo realizando pruebas con este tipo de autos.

Los autos sin conductor han protagonizado accidentes con anterioridad, pero este es el primer caso en el que un auto en modo autónomo mata a una persona.

La policía identificó a la víctima como Elaine Herzberg y señaló que no utilizó el paso de peatones. La mujer fue trasladada al hospital, donde murió.

Según las autoridades, el accidente sucedió por la noche mientras el auto estaba en modo autónomo. Había una persona detrás del volante. Todavía no se conocen más detalles.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, declaró que la muerte supone "una noticia increíblemente triste".

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz