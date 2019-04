Trump anuncia una nueva guerra contra Europa y con el apoyo de la OMC

Son señaladas como uno de los factores causantes de la reciente reducción del ritmo de crecimiento de la economía mundial y, ahora, las políticas comerciales aplicadas por el gobierno de Donald Trump están en el centro de una nueva polémica internacional.

El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que prepara la aplicación de aranceles por US$11.000 millones en contra de bienes procedentes de la Unión Europea (UE).

"La UE se ha aprovechado comercialmente de Estados Unidos durante muchos años. ¡Eso se va a parar pronto!", dijo Trump este martes en la mañana en un mensaje de Twitter.

Numerosos productos europeos podrían verse afectados por estos impuestos a la importación, de acuerdo con una lista preliminar divulgada por Washington. Entre estos se incluye:

Además se valoran imponer tasas adicionales a algunos productos específicos si son fabricados en Francia, Alemania, España o Reino Unido.

El vino de Marsala y distintos tipos de quesos europeos podrían verse afectados por los aranceles. estadounidenses | Getty Images

Concretamente se trataría de helicópteros, fuselajes y trenes de aterrizaje para uso en aviones civiles nuevos.

Muchos frentes abiertos

El gobierno de Trump se ha implicado en disputas comerciales en varios frentes a la vez.

De estas, quizá la que ha acaparado más titulares es la guerra de aranceles con China, como consecuencia de la cual los expertos aseguran que se ha hecho daño a las perspectivas de crecimiento económico mundial.

Washington y Pekín se encuentran negociando un acuerdo que permita poner fin a esta disputa.

Pero, el gobierno de Trump ha ido mucho más allá.

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!