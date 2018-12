Triunfo de Hugo Chávez en 1998: “Fue un salvador que no salvó nada”

A sus 80 años, el historiador Agustín Blanco Muñoz lleva media vida investigando el pasado reciente de Venezuela.

Una historia convulsa que tiene como uno de sus protagonistas al teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, de cuyo primer triunfo electoral en 1998 se cumplen este jueves 20 años.

Blanco lo conoció bien.

Comenzó a mantener largos encuentros con él cuando Chávez estaba todavía preso en la cárcel de Yare por la rebelión militar fallida que encabezó en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

Blanco era uno de los más destacados especialistas en historia actual del país y Chávez accedió a debatir sus posturas con él en entrevistas que a veces duraban más de cuatro horas.

Fueron años de tratar de descifrar al candidato, al hombre y al presidente que Blanco plasmó en su libro "Habla el comandante" publicado poco después del triunfo de Chávez.

Cuando nadie sabía aún cómo iba a gobernar Chávez, Blanco Muñoz ya planteaba en el libro críticas y dudas.

BBC Mundo lo visitó ahora en su despacho de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

Para muchos descontentos con la corrupción y la pobreza, el candidato Chávez suponía la única alternativa | Foto: Getty Images

En 1998, una Venezuela hastiada por la corrupción de los partidos que se alternaban en el poder eligió a un coronel rebelde que prometía regenerar la política y combatir la pobreza. Chávez se presentó como un salvador, pero ¿no sobran los salvadores en la historia de Venezuela?

Desde Simón Bolívar, por no hablar de Cristóbal Colón, hasta el día de hoy esa historia del salvador se repite. Hasta Carlos Andrés Pérez quiso aparecer como un salvador.

Ahora en 2018 seguimos buscando un salvador. Héroes, caudillos, libertadores… No han salvado nada, sino que cada uno ha agregado más dolor, más miseria, más atraso, más sometimiento.

¿En algún momento creyó que Chávez podría ser la solución que necesitaba el país?

Nunca. Él se definió en las entrevistas que mantuvimos al defender el caudillismo. Eso me convenció de que no iba a ser sino un caudillo más en la historia de Venezuela. Y, mientras aquí no se supere el caudillismo, nada va a cambiar en absoluto.

Si hoy sacan a Maduro y lo reemplaza otro caudillo, la situación no habrá mejorado.

Blanco mantuvo largas conversaciones con Chávez

Después de hablar tanto con Chávez, ¿qué tipo de persona le parece que era?

Para mucha gente es una incógnita, para otra es algo muy difícil de expresar. Algunos dicen que es el gran salvador de Venezuela, el segundo Bolívar, un compendio de todos los héroes y libertadores. Chávez es un hombre al que hay que ver como producto de un proyecto.

¿Cuál es el adjetivo que mejor lo describe?

Utilizador de gente. No ha habido un manipulador con tanto espacio. Avanzaba manipulando a unos y otros. Cuando encontraba gente difícil de utilizar, cogía otra vía (...). Chávez era un producto de otros intereses. Un muchacho que antes de los 20 años ya es capaz de decir que quiere ser presidente revela…

Revela ambición. ¿Qué hay de malo en eso?

También revela que está cumpliendo un papel. Con 16, 17, 18 años, no se tiene esa potencialidad de ambición. Pero cuando se está alimentado por intereses que a uno no le pertenecen es otra cosa.

Ese muchacho recibido en la Fuerza Armada en tiempos del gobierno (del presidente Rafael) Caldera seguirá su camino. Y vamos a verlo cuando ya es un golpista el 4 de febrero de 1992 y cuando lo liberan de la cárcel de Yare ¿Por qué es liberado?

Blanco cree que Hugo Chávez y su predecesor, Rafael Caldera, eran aliados | Foto: Getty Images

Dígamelo.

Lo libera Rafael Caldera, que tras su primera presidencia comenzó una guerra a muerte con Carlos Andrés Pérez y terminó siendo un conspirador al lado de Chávez.

Hugo se movía con los notables y ellos sabían lo que iba a pasar en Venezuela. Tienen comunicación y apoyos que vienen del exterior, fundamentalmente de la embajada de Estados Unidos.

¿Me está diciendo que Chávez fue un líder fabricado y apoyado por la oligarquía local y Estados Unidos?

Chávez dijo en mi libro que el presidente Caldera le enviaba emisarios para hablar con él en la cárcel. Chávez sería su sucesor en la presidencia de la República. Caldera está tratando a un hombre que ha trabajado con él y le pone condiciones para sacarlo de la prisión: que hable a favor del gobierno y elija el cargo que quiere.

Caldera dirá que era necesario entender que el golpe de 1992 y el movimiento posterior surgen por la necesidad de enfrentar la situación de hambre y miseria en Venezuela.

Si estaba con la democracia y entiende que eso fue un acto contra su supuesta democracia, tendría que haber llevado a estos militares a un juicio, pero Caldera acaba con esa posibilidad.

Eso no queda allí. En la campaña electoral del 98, EE.UU. había dicho que no reconocería a Chávez, pero hay una reunión en la embajada y cuando Chávez gana, el expresidente Jimmy Carter declara que en Venezuela ha comenzado una revolución pacífica.

Hugo Chávez se alejó de su imagen de militar durante la campaña electoral de 1998 | Foto: Getty Images

Pero Chávez acabó abrazando el socialismo y enfrentándose a Estados Unidos.

Mi hipótesis es que comienza siendo un hombre de mercado aceptado por Estados Unidos, pero llega un momento en que quiere hacer algo diferente, otra historia. Quiere, en el fondo, destruir lo existente.

Muestra una visión muy negativa de Chávez. En 15 años en el gobierno tuvo que hacer alguna cosa bien, ¿no me lo negará?

(Piensa unos segundos) Es muy difícil encontrar alguna cosa bien en aquel entonces.

Dijo que su primera medida en el gobierno sería crear una Asamblea Constituyente y lo discutimos muchas veces.

Yo le insistía en que lo primero que debía hacer era declarar una emergencia económica que pusiera al país a producir.

¿Pero por qué lo responsabiliza de todo eso que describe como "desastre"? Los problemas económicos que heredó eran inmensos.

Por eso le propuse que declarara esa emergencia. Pero no lo hizo. Y todavía hoy vemos cómo el presidente Maduro anuncia la subida del salario mínimo y en ningún momento habla de la producción.

El país tiene que producir.

¿No encuentra nada positivo en los años de Chávez en el poder?

Al principio, pareció que empezábamos a recorrer un camino verdaderamente democrático, pero se fue cerrando muy rápidamente.

Hugo Chávez tras su triunfo en las elecciones del 6 de diciembre de 1998 | Foto: Getty Images

Muchos piensan que fue el primer político venezolano que se preocupó por los pobres. ¿Admitirá al menos que los colocó en el centro de la agenda política?

No, no, no. Eso es una falsedad de las mayores. Los pobres han sido los sujetos más utilizados en la historia de América y del mundo.

Lo que hizo Chávez fue tomar al sujeto pueblo político formado por el pueblo pobre para ponerlo a su servicio. Y eso sigue ocurriendo hoy.

¿Por qué obtuvo entonces esa victoria tan aplastante en 1998? ¿Por qué convenció a tantos venezolanos?

Porque era un salvador en el desastre. Los propios seguidores del bipartidismo se fueron con él.

¿Pero por qué con él y no con otro? Alguna virtud tendría, ¿no?

Porque no había nadie más en la esfera política. Todos los dirigentes estaban señalados.

La violenta revuelta del Caracazo en 1989 y la posterior represión, cuando Carlos Andrés Pérez saca al Ejército a la calle con órdenes de matar para salvar a su gobierno, dejaron un gran vacío que liquida a todos los dirigentes.

Después de aquello, de tantas muertes, la gente ya no cree en nadie.

Ese vacío es aprovechado por un proyecto que trae un nuevo salvador que promete estabilidad política, una nueva imagen y un nuevo mensaje. Se llama, simplemente, Hugo Chávez.

Pero durante su presidencia se dieron avancesreconocidos por los organismos internacionales en muchos indicadores sociales.

Con el precio del barril de petróleo por encima de los US$100 cualquier inversión era risible, pero fíjese en lo que pasó cuando ese precio cayó. Es muy fácil alcanzar logros con esa enorme cantidad de dólares.

Chávez prometió acabar con la corrupción en Venezuela, pero Blanco cree que la empeoró | Foto: Getty Images

La semana pasada fue condenado en Estados Unidos por corrupción Alejandro Andrade, miembro del círculo íntimo de Chávez. Otras figuras clave de su paso por el poder están acusadas de enriquecimiento ilícito.La lucha contra la corrupción fue una de sus banderas de campaña. ¿Logró erradicarla?

Él alimenta la corrupción. Quizá haya algo de verdad en lo que se ha dicho de que no estaba de acuerdo.

Pero no se ha podido desmentir el hecho de los grandes corruptos ni de la riqueza de su familia. Aquello fue la siembra de una grandísima corrupción, seguramente mayor que la de la Cuarta República (el régimen político anterior al chavismo) y lo estamos viendo hoy con el caso Andrade.