Tiroteo en Los Ángeles dejó tres muertos y varios heridos

La policía local de Torrance, en California (Estados Unidos), ha informado de que un tiroteo la madrugada del sábado ha dejado tres víctimas mortales y cuatro personas heridas en esta localidad costera a 30 kilómetros de Los Ángeles.

Todas las víctimas son hombres, informaron las autoridades, que están trabajando en identificar a los responsables, aunque no ha desvelado si se trata de una o más personas.

Han pedido a la población que se mantenga alejada del área del suceso, una bolera llamada Gable House Bowl de esta población de alrededor de 145.000 habitantes.

En su cuenta de Twitter, la policía local de Torrance, informó de que están desplegados en la zona investigando lo sucedido.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.