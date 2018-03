Stormy Daniels revela detalles de su supuesta relación con Trump

"'Deja a Trump en paz', me dijo, luego miró a mi hija pequeña y agregó: 'Sería una pena que le ocurriera algo a su madre'".

Así contó este domingo la actriz porno Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, la amenaza que recibió de un desconocido para guardar silencio en torno a un supuesto encuentro sexual con Donald Trump en 2006.

Ella dijo a la cadena estadounidense CBS News que un hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas en 2011 y la amenazó.

Trump siempre negó haber tenido una aventura amorosa con la actriz.

Los abogados del presidente ahora demandan a la mujer con US$ 20 millones en daños y perjuicios, diciendo que ella rompió un acuerdo de confidencialidad firmado antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Daniels, en cambio, asegura que el reclamo no es válido.

La mujer dijo que había tenido sexo con Trump solo una vez y sin protección, en una habitación de hotel durante un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe, California, en julio de 2006.

There’s a lot of he said/she said in @StormyDaniels and @realDonaldTrump disclosures - and certainly she signed documents denying a relationship - but unless someone can explain why she was paid $130k two weeks before the election by his lawyer, the problem lies in 1600 Penn Ave