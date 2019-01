Sonda china aluniza con éxito por primera vez en el lado oscuro de la Luna

China anunció haber logrado por primera vez en la historia el alunizaje exitoso de una sonda sobre la cara oculta de la Luna, según informó la Administración Nacional del Espacio de China (ANEC).

La agencia, citada por la agencia oficial de noticias Xinhua, indicó que el hito protagonizado por la nave no tripulada Chang'e-4 tuvo lugar este jueves en la cuenca de Aitken, en el polo sur del satélite de la Tierra, a las 10:26 hora de China (02;26 GMT).

La sonda, que incluye un módulo y un vehículo explorador, transporta instrumentos para estudiar la geología de la zona, así como semillas de papa y plantas para que crezcan en la Luna a modo de experimento biológico.

A pocas horas de su alunizaje, la misión envió ya las primeras imágenes tomadas desde la superficie del satélite.

Al no haber un enlace de comunicaciones directo, todas las imágenes y los datos se envían primero a un satélite separado y luego se transmiten desde allí a la Tierra.

Un "gran hito"

Si bien misiones anteriores estuvieron dirigidas hacia el lado de la Luna orientado hacia la Tierra, esta es la primera vez que una nave desciende sobre la cara oculta.

El diario oficial Global Times calificó el logro de este jueves como un "gran hito de la exploración del espacio".

#BREAKING: China’s Chang’e-4 probe successfully made the first-ever soft landing on the far side of the Moon on the South Pole-Aitken basin Thursday morning, a major milestone in space exploration. #ChangE4 pic.twitter.com/mt2YTWqlxs