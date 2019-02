La regla de Kepa y otras cinco leyes del fútbol que quizás no conocías

"Es una locura", fue la reacción de Gary Lineker a la rebelión del portero español del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, en los minutos finales de la prórroga en la final de la Copa de la Liga inglesa el pasado domingo.

"No estoy seguro si alguna vez he visto a un jugador rechazar ser cambiado", continuó el legendario futbolista inglés, quien desde que colgó las botas se ha convertido en uno de los comentaristas de fútbol más reconocidos del mundo.

El ex delantero escocés Chris Sutton también aseguró que no sabía que un jugador podía desobedecer de esa manera una orden de su entrenador, que fue lo que hizo Kepa cuando no aceptó ser cambiado por el técnico italiano Maurizio Sarri.

No hubo un solo jugador del Chelsea que no quedó sorprendido por la negativa de Kepa justo antes de la definición por penales de la Copa de la Liga, que terminaría perdiendo contra el Manchester City

El jugador se disculpó y fue multado por el club al día siguiente, pero lo cierto es que fue tanta la sorpresa que generó su comportamiento entre aficionados, periodistas y los propios jugadores como saber que el portero no infringió el reglamento (aunque tal vez sí una regla no escrita del fútbol).

Es más, situaciones como la protagonizada por Kepa han sido explícitamente contempladas por la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado del reglamento en el fútbol.

"Si un jugador que será reemplazado rehúsa salir del terreno de juego, el partido continuará", especifica la FIFA en su norma 3 sobre el número de jugadores y el procedimiento de sustitución.

El árbitro Jonathan Moss hizo bien de dejar que siguiera el partido una vez que supo que Kepa no iba a salir del campo

Pero esta regla no es la única que suele pasar desapercibida del dossier de 140 palabras de la FIFA sobre las reglas del juego, en el que se abarca cada aspecto relacionado con el deporte del balón.

1. Un delantero en posición de fuera de juego recibe un balón tras un saque de meta y anota. ¿Es gol?

Lo es. La regla número 11 dice que no hay jugada de fuera de juego si el jugador recibe la pelota directamente de saque de banda, saque de esquina o saque de meta.

2. Un portero saca de meta y el viento hace que la pelota entre en su portería. ¿Qué debe hacer el árbitro?

Se anula. La única forma de anotar un gol de saque de meta es en la portería contraria. Si ocurre en la propia no se puede validar.

Si la pelota sale del área se le concederá un tiro de esquina al equipo contrario, le dijo a la BBC el inglés David Elleray, director técnico de la IFAB. De lo contrario se repite el saque de meta.

Si por casualidades de la vida la pelota entra en tu propio arco después de un saque de meta el árbitro tiene que anular el gol

Según la regla 2, si explota o se desinfla antes de entrar al arco se otorga un balón dividido o se reanuda el juego dejando caer la pelota. Si esto pasa en un tiro penal y antes de que toque a un jugador, el travesaño o los postes de meta, se repite el penalti.

3. El balón explota antes de llegar al arco, pero cruza la línea de gol. ¿Se valida?

No. Según la regla 2, si explota o se desinfla antes de entrar al arco se otorga un balón dividido o se reanuda el juego dejando caer la pelota. Si esto pasa en un tiro penal y antes de que toque a un jugador, el travesaño o los postes de meta, se repite el penalti.

4. La pelota entra en el arco luego de reanudarse el juego con un balón dejado caer a tierra. ¿Sube el marcador?

No. La regla 8 que establece las normativas sobre el inicio y la reanudación del juego dice que si un balón que se ha dejado caer a tierra entra en la portería contraria se concederá saque de meta.

Si entra en el propio arco se señalará saque de esquina a favor del equipo contrario.

5. ¿Se puede anotar un autogol desde un saque de banda?

No se puede, así como tampoco marcar un tiro libre directo en tu propio arco. El primero de los casos se menciona en la regla 15 y el segundo en la regla 13, otorgándose en ambas situaciones un tiro de esquina.