Rapero Nipsey Hussle murió acribillado en Los Ángeles a los 33 años

El rapero Nipsey Hussle murió tiroteado en Los Ángeles California, frente a su almacén de ropa en el sur de la ciudad.

El músico, de 33 años, fue declarado muerto al llegar al hospital. Otras dos personas resultaron heridas en el tiroteo frente al local Marathon Clothing.

Destacados artistas de la industria discográfica, incluyendo Drake, Rihanna y J Cole han rendido tributo al rapero, quien había sido nominado a un Grammy al mejor álbum de rap del año.

"¡Esto no tiene sentido! ¡Mi espíritu está estremecido por esto!", escribió Rihanna en Twitter.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! ������

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a — Rihanna (@rihanna) 1 de abril de 2019

El teniente Chris Ramírez, del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo a los medios congregados en el lugar de los hechos que estaban interrogando a los testigos en relación a un hombre negro sospechoso que no estaba en custodia.

El álbum "Victory Lap" de Nipsey Hussle recibió la nominación de mejor álbum rap del año en los Premios Grammy de 2019, para el que competía contra Cardi B, Mac Miller, Pusha T y Travis Scott.

En su cuenta de Twitter, Pusha lo llamó "personaje especial" añadiendo: "Triste ver que te has ido Nip. Solo encuentro paz al saber que eres bendito. Fue un honor compartir musicalmente contigo semejante gran año.

Drake, que ganó un Grammy en esa ceremonia y colaboró con Hussle en la canción Killer, en 2009, también rindió tributo al fallecido rapero en Instagram, destacando que era "un hombre de respeto y dotes".

Drake (izq.) y Nipsey Hussle (centro) con el también rapero T.I. en 2010

"Toda mi energía está baja en este momento tras escuchar esto", escribió. "Acabábamos de conectar por primera vez en años y dijimos que íbamos a hacer una nueva canción este verano porque había pasado mucho tiempo".

"Estabas pasando por el mejor momento y yo estaba tan feliz observando a la distancia. Nadie habla mal de ti. Eras de verdad para tu gente y para el resto de nosotros".

Igualmente, el rapero J. Cole y el productor y artista Pharrell Williams escribieron mensajes en las redes sociales.

Nipsey you a legend. I respect and admire your career path and what you did for the neighborhood. My heart broke today when I saw the news. I’m praying for your loved ones. This was sposed to be the year we got one in. God had bigger plans for you ���� — J. Cole (@JColeNC) 1 de abril de 2019

You were about something..positive and for your community in every chance you had to speak..and because of that You inspired millions..millions who will uphold your legacy forever. rest amongst the stars. ���� https://t.co/7gZ795wcQT — Pharrell Williams (@Pharrell) 1 de abril de 2019

Nipsey Hussle, cuyo nombre verdadero era Ermias Davidson Asghedom, se crió en el sur de Los Ángeles y de adolescente fue miembro de la pandilla Rollin' 60s street gang.

Más tarde se convirtió en organizador comunitario y se involucró en el proyecto artístico Destination Crenshaw.

"Me crié dentro de la cultura de pandillas", le dijo al diario Los Ángeles Times en una entrevista, en 2018. "Nos rodeaba la muerte, el asesinato. Era como vivir en una zona de guerra, donde la gente muere en estas cuadras y todos están un poco habituados a eso".

Con anterioridad, el domingo, había escrito en Twitter: "Tener enemigos fuertes es una bendición".