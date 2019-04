Quiénes son los activistas que ocupan la Embajada de Venezuela en EE UU

La sede de la Embajada de Venezuela en Washington se convirtió esta semana en un nuevo campo de confrontación de la crisis política que vive el país.

Paradójicamente, no lo ha hecho de la mano de venezolanos que apoyan a Nicolás Maduro o al presidente interino, Juan Guaidó.

La sede diplomática venezolana se encuentra tomada por decenas de activistas estadounidenses que, desde hace unas dos semanas, han vivido en esas instalaciones.

Ahora tienen el pleno control del edificio, luego de que el miércoles los últimos representantes diplomáticos de Maduro en Washington abandonaran el país al cumplirse el ultimátum dado por la administración Trump.

Los activistas, que se hacen llamar "Colectivo de Protección de la Embajada", aseguran que antes de marcharse los diplomáticos venezolanos les entregaron las llaves del edificio y les autorizaron a ocuparlo.

Jorge Arreaza confirmó este jueves que la actuación de estos ciudadanos tiene el visto bueno de Maduro.

Durante más de dos semanas, los activistas estadounidenses han dormido en la sede diplomática venezolana | GETTY IMAGES

Un grupo de pasaportes y una cédula de identidad venezolana tirados sobre un escritorio en la sede diplomática abandonada | GETTY IMAGES

"Estos grupos se han propuesto no solo acciones preventivas, sino el uso legal para proteger los activos del Estado venezolano en Estados Unidos. Ellos nos están ayudando y es bienvenida su ayuda", dijo Arreaza en una rueda de prensa reseñada por medios locales.

Assange sí, Guaidó no

Pero ¿qué es el "Colectivo de Protección de la Embajada" y qué busca?

Medea Benjamin, portavoz del grupo explicó que "un grupo de ciudadanos estadounidenses, molestos por el intento de derrocar a Maduro orquestado por Estados Unidos, estableció el 'Colectivo de Protección de la Embajada' para evitar que la embajada caiga en manos de la oposición que no ha sido electa", según reseñó el diario Miami Herald.

Medea Benjamin, líder de Codepink, encabeza también el "Colectivo de Defensa de la Embajada" | GETTY IMAGES

El representante de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, también ha sido objeto de las protestas | GETTY IMAGES

El colectivo estaba conformado inicialmente por miembros de dos movimientos de base estadounidenses: Codepink (Código Rosa) y Popular Resistance (Resistencia Popular).

Codepink, liderado por Benjamin, es una organización de mujeres fundada en 2002 con motivo de la guerra de Irak. Entre sus objetivos declarados está poner fin a las guerras en las que participa Estados Unidos y apoyar iniciativas de paz y derechos humanos.

Popular Resistance fue establecido en 2011 bajo la inspiración de la primavera árabe y el movimiento de indignados de Madrid. Entre sus objetivos está ayudar a agrupar a las organizaciones que luchan por la paz y la justicia económica, racial y ambiental.

Representantes de estos grupos han estado presentes en la embajada venezolana desde mediados de abril, realizando numerosas actividades que han incluido charlas sobre temas como la situación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la política exterior de Estados Unidos en África, la guerra en Yemen y, claro está, la situación política en Venezuela.

At Venezuela embassy tonight we say no to guaido!!! pic.twitter.com/bvscZKlmBR