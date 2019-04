Qué significa la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional de EE UU

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, quien implementó algunas de las políticas fronterizas más polémicas del presidente Donald Trump, renunció a su cargo este domingo.

Nielsen declaró que había sido "un honor de toda una vida" trabajar en ese departamento.

El presidente Trump comunicó por Twitter que sería temporalmente reemplazada por el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan.

La funcionaria saliente fue responsable de la propuesta para construir un muro en la frontera con México y fue el rostro de la separaraciónde las familias migrantesen la frontera.

En su carta de renuncia no explicó el motivo de su decisión, aunque dijo que era "el momento correcto para hacerme a un lado" y afirmó que EE UU "está más seguro hoy que cuando me uní a la Administración".

El anuncio de su salida sucede pocos días después de que el presidente visitara la frontera con México.

Trump lleva un tiempo amenazando con cerrar el cruce fronterizo pero, en días recientes se retractó y prometió darle a México un año de plazo para frenar el paso de drogas y migrantes hacia EE UU.

¿Quién es Kirstjen Nielsen?

Nielsen entró a formar parte del gobierno de Trump por primera vez en enero de 2017, como asistente del entonces secretario de Seguridad Nacional John Kelly.

Fue subalterna de Kelly cuando éste fue nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca, pero posteriormente Nielsen regresó a dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.

En ese cargo defendió políticas fronterizas como separar a los niños migrantes en recintos alambrados, a pesar de las fuertes condenas e intenso escrutinio de los demócratas en el Congreso.

En junio de 2018, manifestantes abuchearon a Nielsen cuando cenaba en un restaurante mexicano en Washington DC.

Sin embargo, desestimó la acción escribiendo en Twitter que "trabajaría sin descanso" para reparar el "dañado sistema migratorio".

Se dice que su relación con Trump fue difícil, aunque en público se ha mostrado leal a la administración.

¿La señal de una política migratoria más férrea?

El corresponsal de la BBC para Norteamérica, Anthony Zurcher, indica que Kristjen Nielsen parecía estar en la cuerda floja con Trump desde hacía más de un año. Su más cercano aliado, el exjefe de gabinete John Kelly, dejó la Casa Blanca en diciembre, con lo que quedó aislada.

También pudo ser que la secretaria de Seguridad Nacional había llegado a su límite. Habrá que esperar a qué revelaciones surjan con el tiempo.

Lo que sí parece claro es que hay conflictos entre bambalinas en la Casa Blanca, conflictos que responden a la cada vez más beligerante retórica del presidente en relación a la inmigración, señala el corresponsal de la BBC.

Hace apenas dos días, Trump retiró la nominación de Ronald Vitiello como jefe de Inmigración y Aduanas porque, dijo, quería adoptar una "dirección más dura".

Ahora, su secretaria de Seguridad Nacional, a quien no consideraba suficientemente agresiva, está fuera.

El nombre de Nielsen estará asociado para siempre con la política fronteriza de Trump de separar a las familias migrantes que causó tanta polémica el año pasado.

Al final, el presidente se retractó de esa batalla, pero las más recientes movidas apuntan a una estrategia de seguridad fronteriza más conflictiva, comenta Anthony Zurcher.

¿Cuál ha sido la reacción?

Bennie Thompson, congresista de Misisipí y presidente del Comité de Seguridad Nacional, declaró que la ejecución del cargo por parte de Nielsen fue "un desastre desde el principio", mientras que el senador de Massachusetts Ed Markey señaló que su salida debió haber ocurrido "hace tiempo".

Sin embargo, dijo que la lucha está "lejos de haber terminado para asegurar que el asalto de Trump contra nuestra comunidad migratoria llegue a su fin".

