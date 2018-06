Por qué el Mundial de Rusia puede ser el último organizado por un solo país

La Copa del Mundo de este año en Rusia bien podría ser la última organizada por un solo país.

Las consideraciones financieras y políticas están jugando un papel cada vez más importante en la elección de los anfitriones.

Y los costos son cada vez más altos: el Mundial de este año ya supera los US$12.000 millones en gastos para Rusia.

Es por eso que los dirigentes del fútbol y de las naciones candidatas están buscando nuevas formas de compartir los costos financieros, además del fomento de las relaciones políticas.

La respuesta es ser una sede compartida.

En 2002, Corea del Sur y Japón organizaron conjuntamente la Copa del Mundo, por lo que ya existe un precedente, mientras que varios campeonatos de Europa también fueron organizados conjuntamente.

Significa que la carga se puede repartir cuando se trata de construir nuevos estadios e infraestructura de apoyo, como carreteras, trenes y aeropuertos, además de la seguridad.

El Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 fue el primero en llevarse a cabo en dos países sede | Getty Images

"Hay beneficios materiales al compartir el alojamiento de grandes eventos, sin mencionar que es conveniente políticamente", dice Simon Chadwick, profesor de empresas deportivas en la Escuela de Negocios Salford.

"Es una forma útil de construir una relación con una serie de socios con fines políticos. Existen beneficios en términos de ciertas eficiencias de costos", señala.

"Este modelo de 'eventos distribuidos' puede ser el camino a seguir cuando se consideran los costos económicos del alojamiento de estos eventos", añade.

Candidaturas comunes

Ya hay una candidatura conjunta de EE UU, México y Canadá para organizar el Mundial de 2026, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay están preparando una candidatura para 2030.

Mientras llegan esas fechas, hay indicios de que la Copa del Mundo de Qatar 2022 tendrá que ampliarse para incluir a otras naciones del Medio Oriente.

Qatar es un Mundial organizado para 32 selecciones, pero la FIFA está considerando ampliarlo a 48 | Getty Images

La FIFA dijo que entonces podría ampliar el campeonato de 32 a 48 equipos.

El organismo rector de Europa, la UEFA, fue durante mucho tiempo partidario de organizar su máxima competición de selecciones, la Eurocopa, en más de un país.

Así ocurrió en 2000, cuando el evento se llevó a cabo en Holanda y Bélgica, mientras que en 2008 se llevó a cabo en Austria y Suiza, y para 2012 en Polonia y Ucrania.

Y la ronda final de 2020 se llevará a cabo en nada menos que 12 naciones para conmemorar el 60 aniversario de la Euro.

"Al expresidente de la UEFA, Michel Platini, se le atribuyó el modelo Euro 2020, pero el cerebro detrás del trono realmente era Gianni Infantino", dice el profesor Chadwick.

Como secretario general de UEFA, y ahora presidente de la FIFA, Infantino ya ha sugerido que es necesario ampliar el Mundial 2022 de 32 a 48 equipos.

Infantino es la mente detrás de la próxima edición de la Euro 2020 que se celebrará en 12 países | Agencias

Como Qatar no puede albergar esa cantidad de juegos, se habla de invitar a otras naciones de la región.

"(Infantino) tiene un buen ojo para tratar de reconciliar a socios dispares con respecto a ser anfitriones. Es astuto en ese sentido", dice Chadwick.

Opción segura

Para la FIFA, la idea de que el Mundial 2026 esté albergado por Estados Unidos, México y Canadá sería una opción económica y políticamente segura, comparado con los problemas que ha tenido Qatar 2022, agrega el profesor Chadwick.

Los organizadores de la candidatura afirman que obtendrían ganancias por US$11.000 millones para la FIFA y generarían US$14.000 millones en ingresos.

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha estado tocando el tambor a favor de su candidatura en Twitter: "EE UU ha armado una candidatura fuerte con Canadá y México para la Copa del Mundo de 2026", escribió.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?