¿Por qué estadounidenses se asustan cuando Ruth Bader Ginsburg se enferma?

Cuando llegó la noticia a finales de la pasada semana, gran parte de Estados Unidos entró en shock.

La jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, de 85 años, había sido hospitalizada.

Según aclaró su oficina poco después, RBG, como se le conoce popularmente, se había caído en su oficina y fracturado tres costillas.

La reacción de la parte más liberal del país fue una mezcla instantánea de buenos deseos y un pavor apenas reprimido.

“Ruth Bader Ginsburg ¡NO TE ATREVAS A MORIRTE, TE NECESITAMOS!” escribió una usuaria de Twitter.

“Por la presente, dono todas mis costillas y órganos a Ruth Bader Ginsburg”, escribió la columnista de Teen Vogue Lauren Duca.

Aunque Ginsburg regresó a su casa el viernes, la ansiedad en torno a la salud de la jueza más veterana del máximo tribunal de Estados Unidos seguramente continuará durante los próximos meses, al menos mientras Trump sea presidente.

Si Ginsburg muriera, se retirara o una enfermedad le obligara a dejar de trabajar, el presidente podría cimentar la mayoría conservadora de la Corte con el nombramiento de su tercer juez, después de nominar a Neil Gorsuch y al polémico Brett Kavanaugh recientemente.

Pero más allá de eso, el derroche de preocupaciones también puede atribuirse al hecho de que para el sector más liberal de Estados Unidos, RBG se ha convertido en un símbolo del pensamiento más progresista de la sociedad y, también, en un ícono pop.

Happy Halloween from all these RBG’s! #RBGMovie #HappyHalloween pic.twitter.com/HXI2TIELg9